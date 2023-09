Boris Izaguirre explica cómo ha conseguido hacer las paces con Tamara Falcó: "Es lo que siempre he querido"

Europa Press via Getty Images

Tras casi un año de pelea, Boris Izaguirre y Tamara Falcó han hecho las paces. Desde que se reencontraran en el desfile de Pedro del Hierro en la Semana de la Moda de Madrid, todo apunta a que ambos han podido hablarse cara a cara y solucionar todos sus problemas. Así, la marquesa y el presentador recuperan su buena relación.

Una que se vio truncada el pasado mes de octubre de 2022 tras unas declaraciones de Tamara con respecto a su sexualidad. En aquel momento, según informó el diario El País, la socialité acudió a un congreso ultracatólico en México tras romper su compromiso con Íñigo Onieva, donde habló sobre qué debería, o no, de ser una familia. Lo que ella no se imaginaría no era solo el cabreo de su amigo, sino que finalmente sí que pasaría por el altar junto al empresario.

Ahora, nueve meses después y gracias al MBFW Madrid, las aguas han vuelto a su cauce. Así mismo lo ha asegurado el televisivo a Europa Pess: "Fue muy importante el encuentro, por lo menos para mí, y lo importante es aclarar cuanto antes todo lo que ha sucedido".

El venezolano no ha querido dar más detalles, pues asegura que todo será "estrictamente nuestro", para evitar tener problemas mediáticos: "Es lo que siempre he querido, que fuera una cosa que no se convirtiera en una noticia. Va por buen camino, creo que sí, pero permitirnos que esta vez sea nuestro".

"Estamos un poco organizando para vernos todos en su casa y a Íñigo, al que conozco muy poco, ahora espero conocerlo un poco más", ha querido adelantar para demostrar que, aunque mantengan todo en la intimidad, no puede ocultar la felicidad de volver a estar en buenos términos con la hija de Isabel Preysler.

De hecho, cuando se le pregunta por una posible futura maternidad de Tamara, el televisivo asegura que él cree que sería "una extraordinaria madre": "Desde luego, todos los pasos que está haciendo en esa búsqueda son muy fructíferos, aunque yo creo que cualquier pareja cuando te casas no hay una cosa que te ponga más nerviosa que todo el mundo te pregunte cuando vas a ser papá o mamá".