Círculos de hadas: los misteriosos e inexplicables fenómenos en los desiertos... que son más comunes de lo que se pensaba

Han encontrado misteriosos patrones geométricos en desiertos de todo el mundo. Se les ha llamado círculos de hadas y científicos de todo el mundo, entre ellos españoles, investigan para descifrar el misterio que rodea a estas misteriosas formaciones. De momento, han encontrado que son más comunes de lo que se pensaba en un principio, y ya han sido localizados en 263 desiertos de todo el mundo, según un nuevo estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los círculos de hadas ('fairy circles', en inglés) son un misterio ecológico. Son manchas circulares de tierra desprovista de plantas, de entre 2 y 12 metros de diámetro, a menudo rodeadas por un anillo de hierba. Se trata de una de las formaciones naturales más extrañas que se pueden observar en las zonas áridas y la ciencia no tiene claro su origen.

Los círculos de hadas están presentes en áreas arenosas de 15 países y 3 continentes

Se han planteado varias hipótesis, desde la actividad de varios tipos de termitas a patrones de vegetación que surgen naturalmente de la competencia entre hierbas. Pero ninguna ha demostrado de forma concluyente cómo se forman. La idea de que los círculos ayudan a la vegetación a aprovechar al máximo la escasa humedad pasa por ser la más plausible.

Círculos de hadas. Meteored

El año pasado, un equipo de la Universidad de Goettingen (Alemania) descubrió que los pastos crecen dentro de los círculos justo después de las lluvias, para morir poco después, pero manteniéndose alrededor. Hablaron de un ejemplo de "retroalimentación ecohidrológica", en donde los círculos estériles se convierten en depósitos que permiten mantener el pasto de los bordes.

No solo en Namibia y Australia

Se creía que los círculos de hadas eran exclusivos de Namibia y Australia. Se habían encontrado en los pastizales áridos del desierto de Namibia, en el oeste de África Austral y en una parte de Pilbara (Australia Occidental). Pero un estudio con participación española ha visto que están presentes en más de 250 áreas arenosas de 15 países y 3 continentes.

El estudio se publica en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y en el mismo participa el CSIC a través del Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico (BioFunLab) del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS-CSIC).

No sólo se vienen proponiendo múltiples hipótesis para explicar su formación, sino que, hasta este momento, se desconocía la dimensión global de este tipo de fenómenos y los factores ambientales que los explican. La investigación ha puesto luz al observar que los círculos de hadas son más comunes de lo que se pensaba.

Nuestro estudio proporciona evidencias de que las formaciones de vegetación en círculos de hadas son mucho más comunes de lo que se pensaba con anterioridad"

"Analizar sus efectos en el funcionamiento de los ecosistemas y descubrir los factores ambientales que determinan su distribución es fundamental para comprender mejor las causas de la formación de estos patrones de vegetación y su importancia ecológica", indica Emilio Guirado, el investigador principal de este estudio, que forma parte del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio de la Universidad de Alicante (UA).

Círculos de hadas en el valle de Aba Huab, en Namibia. WIKIPEDIA/Lidine Mia

Hasta ahora no se habían analizado los factores climáticos, edáficos y ambientales que determinan su distribución a escala global porque solo se conocían en Namibia y Australia Occidental. Con imágenes de satélite e inteligencia artificial, los autores han encontrado 263 sitios donde se pueden observar patrones similares a los círculos de hadas descritos hasta la fecha. Se han hallado en el Sahel, el Sáhara Occidental, el Cuerno de África, Madagascar, el suroeste de Asia y también en Australia Central.

Además de en Namibia y Australia, se han hallado en el Sahel, el Sáhara Occidental, el Cuerno de África, Madagascar, el suroeste de Asia y Australia Central

"Nuestro estudio proporciona evidencias de que las formaciones de vegetación en círculos de hadas son mucho más comunes de lo que se pensaba con anterioridad, lo que nos ha permitido, por primera vez, comprender globalmente los factores que afectan a su distribución", destaca Manuel Delgado Baquerizo, líder del BioFunLab del IRNAS-CSIC y coautor de esta investigación.

Indicadores del cambio climático

Círculos de hadas en Namibia CSIC/Audi Ekandjo

Bien, los círculos de hadas son más comunes de lo que se pensaba, pero hay alguna pista de por qué surgen. Los investigadores han encontrado que su presencia se relaciona con la combinación de determinadas características del suelo y el clima, como presentar un bajo contenido de nitrógeno y una precipitación media inferior a 200 mm/año. A escala regional, la presencia de termitas fue un factor predictivo más importante en Namibia que en regiones como el Sahel o Australia.

A la hora de estudiarlos también ha hecho aparición el concepto de crisis climática. "Estos resultados abren la puerta a investigaciones sobre si estos patrones espaciales pueden ser indicadores de la degradación de los ecosistemas con el cambio climático, como es el caso de otros patrones espaciales de la vegetación en zonas áridas", apunta Miguel Berdugo, coautor de la publicación. Queda por ver si los patrones de vegetación de los círculos de hadas son más resilientes al cambio climático y a otras perturbaciones.