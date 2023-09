La NASA se toma en serio los FANI: así recogerá datos (con colaboración ciudadana) para poner luz científica al misterio

En nuestros cielos a veces se ven cosas raras, sí, pero no son extraterrestres. Algo así vino a decir la NASA este jueves cuando compareció para decirnos que van a tomarse más en serio el fenómeno FANI (fenómenos anómalos no identificados, UPA en inglés). La agencia admite su existencia, una "amenaza evidente", pero no ha encontrado pruebas concluyentes de que los sucesos inexplicables procedan de vida extraterrestre inteligente.

La NASA publicó este jueves un nuevo informe sobre los FANI, en esta ocasión un informe independiente. Procede de un grupo independiente de expertos y científicos que en 2022 se propuso crear una hoja de ruta para que la NASA comenzara a ayudar en la investigación de los FANI.

Ahora, siguiendo esa hoja de ruta, la agencia quiere hacer un estudio en profundidad, examinando los datos para determinar si estos misteriosos fenómenos pueden estudiarse científicamente y cómo hacerlo. Esa es la palabra, ciencia, o sea, método científico para quitarle el estigma a los FANI.

Del sensacionalismo a la ciencia

"El método científico nos desafía a resolver problemas evaluando imparcialmente nuestras propias ideas, estando dispuestos a equivocarnos y siguiendo los datos", se lee en el informe presentado este jueves. "Queremos que la conversación sobre los FANI pase del sensacionalismo a la ciencia", dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson.

La implicación de la NASA en los FANI "desempeñará un papel vital en la reducción del estigma asociado a su notificación, que en la actualidad casi con toda seguridad provoca la pérdida de datos", dice el documento. La NASA cree que la confianza pública ganada por la agencia durante años "es crucial para desestigmatizar la notificación de FANI".

Muchos testigos creíbles, a menudo aviadores militares, han dicho haber visto objetos que no reconocían sobre el espacio aéreo. La mayoría de estos sucesos han sido explicados, pero, reconoce la NASA, "un pequeño puñado no puede ser fenómenos naturales o provocados por el hombre".

Cómo quiere la NASA ver y analizar los FANI

De momento, la NASA tiene los testimonios que ha recopilado a lo largo de años de numerosos pilotos y militares. Pero a partir de ahora quiere estar abierta a nueva información y tratarla no con oscurantismo sino con método científico y con algo (¿cuanto?) de luz y taquígrafos.

Claro que para recoger información esta debe ser buena y medible. "Es vital una calibración sólida de los datos y aquí la NASA puede desempeñar de nuevo un importante papel de asesoramiento". Ese proceso garantizaría que la información de los sensores e instrumentos es precisa, fiable y carece de errores o sesgos sistemáticos. "Aunque supone una inversión considerable, la normalización de la información recogida a través de una calibración bien elaborada permitirá llevar a cabo una investigación científica rigurosa sobre las FANI", subraya la NASA.

Los 16 expertos que han elaborado el estudio sobre fenómenos anómalos. NASA

Cómo recopilar datos

Con nuestros móviles

La agencia espacial de EE UU quiere que todos podamos colaborar; ellos ya se encargarán de verificar. El informe de la NASA propone aumentar los esfuerzos de recopilación de datos mediante técnicas modernas de crowdsourcing (colaboración abierta), como las aplicaciones de código abierto para teléfonos inteligentes y otros datos de sensores de teléfonos inteligentes de múltiples ciudadanos observadores.

Los satélites de la NASA

La flota de satélites de observación de la Tierra de la NASA también debe desempeñar un papel clave en la recopilación de datos futuros sobre las condiciones ambientales que coincidan con avistamientos de FANI. Aunque hay un desajuste en la resolución espacial entre la actual generación actual de satélites y los casos típicos de FANI, "con la recopilación y el análisis de datos de los satélites obtendremos más información sobre los factores ambientales típicos asociados a los FANI", dice el informe.

Los satélites existentes y los que están por llegar. Las futuras misiones, como la GeoXO (Geostationary Extended Observations) de la NOAA/NASA, "proporcionarán datos aún más sólidos". Además, la agencia propone aprovechar los sensores que amplíen su alcance de observación, como los que penetran más profundamente en el océano o en las interfaces aire/mar.

Los satélites comerciales

Y no sólo los satélites de la NASA; también los comerciales, que tienen "un potencial colectivo para resolver directamente los problemas de los FANI". Según el documento presentado este jueves, las constelaciones de satélites comerciales proporcionan imágenes con una resolución espacial que se ajusta bien a las escalas espaciales típicas de los FANI conocidos.

Algunos de los objetos no identificados publicados en el informe de la NASA. NASA

Además, "la alta cadencia temporal que ofrecen las redes comerciales de teledetección puede aumentar sustancialmente la probabilidad de proporcionar una cobertura retroactiva de los FANI observados inicialmente por otros medios". O sea, poder recuperar la trayectoria previa del objeto avistado.

Sector privado y académico

En esa línea, la NASA apunta al papel de de los sensores terrestres del sector privado y de la comunidad académica. Son de bajo coste y capaces de explorar grandes áreas del cielo. Dichos sensores "podrían desplegarse rápidamente en zonas de actividad conocida de FANI y pueden pueden desempeñar un papel clave en el establecimiento de las llamadas tendencias de 'patrón de actividad'".

Finalmente, los programas de objetos cercanos a la Tierra (NEO) también disponen de importantes colecciones de datos sobre fenómenos cercanos a la atmósfera terrestre. Todo ello constituye un depósito de datos sin explotar para conocer fenómenos naturales, pero también anomalías. La NASA reconoce que debería considerar la integración de estos elementos como parte de una sólida estrategia de datos.

La Inteligencia Artificial

Lo prioritario es obtener datos de los FANI de mejor calidad, pero también hay que desarrollar nuevas técnicas de análisis. Aquí la NASA apunta al papel de la inteligencia artificial (AI) y del aprendizaje automático (AM), que han demostrado ser herramientas esenciales para identificar rarezas en grandes conjuntos de datos.

Estos métodos, combinados con la amplia experiencia y conocimientos de la NASA, deberían utilizarse para investigar la naturaleza y los orígenes de los FANI mediante el examen de los datos. Los autores del informe consideran que las técnicas que se aplican de forma rutinaria en astronomía, física de partículas y otras áreas de la ciencia pueden adaptarse a estos análisis.

Una tercera vía para el análisis científico es la correlación cruzada de las extensas bases de datos de la NASA con las ubicaciones y horas de los eventos de FANI que se anuncien. Claro que para eso hacen falta muchos y buenos datos. Y así volvemos al principio: cómo conseguir más datos de los FANI.

Las agencias gubernamentales

Las agencias del Gobierno, la NASA se refiere a las de EE UU, recopilan datos del espacio aéreo civil que pueden analizarse para detectar FANI. Estos datos incluyen información obtenida de torres de control aéreo y sistemas de radar. Sin embargo, la agencia entiende que no son siempre datos adecuados para un análisis científico riguroso.

"Las observaciones casi siempre se producen incidentalmente utilizando instrumentos no diseñados específicamente para detectar objetos", dice la NASA. Por todo ello, "es poco probable que el amplio corpus de estos datos permita una comprensión global del tamaño, el movimiento o la naturaleza de los FANI".