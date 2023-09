Internet y las redes sociales son ya la segunda fuente de información a la que recurren los jóvenes para temas de salud

Porque sienten que están más informados, porque creen que encuentran antes la respuesta, o porque consideran que el contenido es más cercano o sencillo. A la hora de informarse sobre temas de salud, los jóvenes y adolescentes españoles ya usan internet y las redes sociales como su segunda fuente de información, incluso antes que acudir a los médicos especialistas o a sus propios familiares. El médico de cabecera, eso sí, es a la primera persona a la que recurren para informarse sobre algún asunto de su bienestar físico o mental (el 41,6), pero relegan a un cuarto puesto a la madre (32,7%), al profesional farmacéutico (20,8%), al padre (16,2%) o a la pareja (13%).

Así lo revela un estudio llevado a cabo por la Fundación FAD y Pfizer tras encuestar a más de 1.500 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años entre mayo y junio de 2023. El dato encaja con la frecuencia con la que los jóvenes y adolescentes hacen uso de las tecnologías para cualquier asunto relacionado con la salud. Según el informe —La innovación tecnológica aplicada al cuidado de la salud: La mirada de adolescentes y jóvenes—, un 34,4% de los encuestados utiliza las tecnologías digitales diariamente para cuestiones del cuidado de la salud, y tres de cada diez lo hace semanalmente.

Lo hacen en mayor parte (el 79,3%) para cuidarse, prevenir y mejorar su bienestar y fomentar un estilo de vida saludable. Siete de cada diez acude a las redes o a internet también para saber qué le sucede cuando no se encuentra bien y tratar de identificar los síntomas que padece. Y el 67,1% busca información sobre algún problema de salud de alguien de su entorno.

Páginas avaladas por organismos sanitarios

Respecto a las fuentes de información a las que acuden apara recopilar información, más del 65% lo hace a través de cuentas online relacionadas con la salud y el bienestar físico; y más de la mitad (el 52,7%) sigue a cuentas o perfiles profesionales o a especialistas sanitarios en redes sociales.

Sin embargo, los jóvenes sí que suelen prestar atención sobre la fiabilidad de esas fuentes de información en las que esperan encontrar la respuesta a sus preguntas sobre salud. "La gente joven es cada vez más consciente de que hay bulos e información que hay que contrastar; pero no siempre ponen los medios para hacerlo. Vamos bien encaminados en ese sentido, pero todavía no se hace del todo por muchas razones", ha señalado Sanmartín.

La investigación señala que las personas jóvenes depositan una "mayor confianza" en las páginas web o contenidos digitales "avalados por organismos o profesionales sanitarios" (con un 6,28 en una escala del 0-10), y confían más en la "información proporcionada por profesionales sanitarios" que aquellas ofrecidas "de manera general en internet y redes sociales (con un promedio de 7,08).

Y es que los encuestados aseguran que tener una buena salud es lo que más valoran (60,2%), incluso por encima de ganar dinero (46,3%), tener buenas relaciones familiares (35,3%) o cualquier otra consideración. En concreto, dos de cada tres jóvenes se preocupan mucho o bastante por su salud. "La preocupación ha descendido respecto al año 2021, pero las cifras no han vuelto a los niveles previos a 2020. Hay una clara incidencia de la pandemia", ha subrayado Anna Sanmartín, subdirectora del Centro Reina Sofía Fad Juventud durante la presentación del estudio.

¿Por qué acuden a internet?

Además, el motivo por el que internet y las redes sociales son ya su segunda fuente de información para estos temas se explica en parte por las ventajas que los encuestados destacan. Siete de cada diez dicen que las interesa más la información online que la de su médico "porque es más cercana y sencilla. La misma proporción opina que comprende mejor la información de internet "porque es más visual y completa", al ir complementada con vídeos o fotografías.

En torno al 56% dice que al seguir cuentas especializadas sobre salud considera que está más informado en asuntos relacionados con ella, y poco más de la mitad (52,7%) dice que encuentra antes la respuesta a sus inquietudes si lo busca en internet que si va al médico. Por último, más de uno de cada tres (35%) confiesa que lo hace también para evitar "consultas innecesarias" al médico.

Ellos, 'fitness'; ellas, salud mental

Los temas más buscados, según el informe, son: en primer lugar, aquellos relacionados con la actividad física (40,3%), seguidos de los relativos a la salud mental (35%) y aquellos que tratan sobre alimentación y dientas (34%). Aunque se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Por ejemplo, si ellos son los que, por ejemplo, acuden más a las tecnologías para consultar asuntos sobre actividad física (fitness, running, etc.), temas de alimentación (dietas, adelgazamiento, etc.); ellas se interesan en mayor medida por asuntos de salud mental (ansiedad, estrés, depresión), imagen corporal y estética (cuidado facial, piel, cabello, etc.), problemas de salud leves (dolor de garganta, resfriado, etc.) o temas de salud sexual y reproductiva (menstruación, infecciones de transmisión sexual, embarazo, etc.)

Temas sobre salud y bienestar físico buscados en internet, por género. FAD

La investigación se aproxima también a las aplicaciones que los jóvenes y adolescentes utilizan en ese sentido. Entre las herramientas digitales aplicadas a la salud, las más empleadas son las relacionadas con el bienestar y seguimiento físico: contador de pasos (31,4%); alimentación (29,5%); menstruación (28,4%); y rendimiento físico o entrenamiento (26,7%). Las que menos son aquellas relacionadas con medición de constantes vitales (12,3%); los relojes o pulseras inteligentes (16,8%); las que se usan para medir los ciclos de sueño (17,6%); y aquellas creadas para la relajación y la meditación (18,2%).

De esas apps, la mayoría (el 40,9%) lo descubrieron por ellos mismos, aunque casi uno de cada cinco tuvo constancia de ellas por un amigo y el 16% por un familiar. Solo el 15% habían sido recomendadas por su médico.

Además, los jóvenes no buscan sustituir el sistema sanitario de salud por las tecnologías, sino que prefieren qu se integren en el sistema sanitario. En ese sentido, casi el 40% considera que sería un "avance importante" mejorar la integración móvil en el sistema sanitario, por ejemplo, con apps de gestión de citas, consultas de resultados, etc. Los jóvenes y adolescentes proponen una serie de innovaciones y mejoras, entre las que también consta una mejora de la formación de los profesionales sanitarios en el uso de las tecnologías, una adaptación de las herramientas digitales de monitoreo para que estén más ajustadas a las necesidades de cada persona, o garantizar una atención sanitaria online y telemática "de calidad".