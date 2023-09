El sabotaje al Nord Stream cumple un año sin saber quién lo hizo: ¿un explosivo de Putin? ¿complot de EE UU? ¿ataque de falsa bandera?

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas de Suecia. Sucedió en medio de la guerra de Ucrania, la invasión rusa de su vecino del oeste.

Según la empresa rusa Gazprom, se escaparon unos 800 millones de metros cúbicos de gas, equivalentes a unos tres meses de suministro de gas danés. El gas tardó varios días en dejar de salir. Las explosiones tuvieron lugar un día antes de que Polonia y Noruega abrieran un nuevo gasoducto de 850 kilómetros, el Baltic Pipe, a través de Dinamarca.

Inicialmente, la comunidad internacional cerró filas respecto al origen de las explosiones y acusó a Rusia de haber perpetrado un ataque de falsa bandera. En respuesta, el Kremlin insistió en que se trataba de un sabotaje por parte de algunos de los países escandinavos.

Imagen aérea de una fuga de gas en el gasoducto Nord Stream 2 en el Mar Báltico, cerca de Bornholm, Dinamarca. MANDO DE DEFENSA DE DINAMARCA / EFE

Como las explosiones se produjeron en las zonas económicas exclusivas de Suecia y Dinamarca, ambos países iniciaron las pesquisas, y también Alemania por ser el país donde desembarcan los tubos de los gasoductos. Suecia encontró restos de explosivos en varios objetos recuperados en el lugar de la explosión. Según Alemania, buzos entrenados podrían haber colocado explosivos en los puntos donde se produjeron los daños en las tuberías, a unos 70 u 80 metros de profundidad.

Qué son los Nord Stream

Estos dos gasoductos eran el cordón umbilical que unía Alemania con Rusia para el suministro de energía barata. Desde 2012, con Nord Stream 1, de 1.200 km, 60.000 millones de metros cúbicos de gas circulaban cada año. Era el 16% del suministro europeo en 2018.

Ese mismo año comenzaron las obras del Nord Stream 2, dos tubos que debían transportar 55.000 millones de metros cúbicos al año. El gasoducto se completó en septiembre de 2021, pero nunca entró en servicio, ya que Alemania suspendió el proceso de autorización a raíz del reconocimiento por Moscú de las autoproclamadas repúblicas separatistas del Donbás.

Tuberías del Nord Stream 1 Europa Press

¿Fue Rusia? Para que Europa pasara frío

Los aliados de Ucrania señalaron de inmediato a Putin. La flota rusa del Báltico tiene su cuartel general en el enclave de Kaliningrado, cerca de los lugares de las explosiones, y posee buques capaces de desplegar buzos de la armada.

Según medios de comunicación alemanes, buques militares rusos habían estado operando en la zona antes de las explosiones. La Marina danesa avistó un buque especial de Rusia en la zona próxima donde se produjo el sabotaje cuatro días antes de que fueran volados.

No estamos en condiciones de confirmar o verificar las afirmaciones relacionadas con el incidente. Instamos a los interesados a mostrar moderación y evitar especulaciones"

Sin embargo, nunca ha habido pruebas, ni siquiera serios indicios. En diciembre, The Washington Post aseguraba que no habían aparecido pruebas concluyentes de que Rusia estuviera detrás de los atentados y lo hizo citando fuentes de inteligencia. En Alemania, el Fiscal General, Peter Frank, declaró en febrero al diario Die Welt que no había pruebas concluyentes que implicaran a Rusia.

Antes al contrario, Rusia ha llevado repetidamente la cuestión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en medio de críticas de las potencias occidentales. Estas acusan al Gobierno ruso de buscar con estas reuniones poner en duda la seriedad de las pesquisas nacionales que se están llevando a cabo. La delegación rusa ante la ONU solicitó a principios de septiembre una nueva reunión del Consejo de Seguridad para abordar el caso.

Esquema básico de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. CARLOS GÁMEZ

Rusia pide a la ONU una investigación independiente

Este miércoles, el portavoz del secretario general de la ONU, Stepháne Dujarric, ha llamado a la "moderación y a "evitar especulaciones" en la investigación de lo ocurrido hace un año. "No estamos en condiciones de confirmar o verificar las diferentes afirmaciones relacionadas con el incidente. Instamos a todos los interesados a mostrar moderación y evitar especulaciones", ha manifestado Dujarric durante una rueda de prensa.

La inacción de las autoridades europeas sólo se puede explicar de una forma: intentos de frenar (la investigación) para tapar a los verdaderos responsables del crimen"

Hace dos meses, ante la ONU, Moscú acusó a Alemania, Dinamarca y Suecia de retrasar deliberadamente las investigaciones sobre el sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y de buscar proteger de esta forma a los responsables de esos ataques. "La inacción de las autoridades europeas sólo se puede explicar de una forma: intentos de frenar (la investigación) para tapar a los verdaderos responsables del crimen", dijo el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, en un debate en el Consejo de Seguridad.

En su intervención, Nebenzia hizo referencia a la investigación del periodista estadounidense Seymour Hersh, que apuntó a la supuesta responsabilidad de la inteligencia de Estados Unidos, con la colaboración de Noruega y otros países occidentales. Hersh, ganador de un premio Pulitzer, asegura que detrás de las explosiones en los gasoductos estuvo la Marina norteamericana.

Imagen submarina que muestra la tubería dañada del Nord Stream 1. ARCHIVO

¿Fue EE UU? El Nord Stream no favorece sus intereses

Afirma el periodista que los responsables del supuesto sabotaje son buzos de la Marina de EE UU, que -según él- colocaron explosivos durante unas maniobras de la OTAN. Señala también a Noruega. Acusa a las autoridades de este país de haber activado meses después las cargas colocadas por los buzos norteamericanos. "Tres meses después destruyeron tres de los cuatro ramales del gasoducto", ha escrito Hersh.

Que fueron los norteamericanos es algo que también defendió el ex ministro de Defensa polaco, Radek Sikorski. "Gracias, Estados Unidos", escribió Sikorski en Twitter. Pero luego, el secretario de Estado de Polonia, Stanisław Żaryn, calificó esas palabras de "propaganda rusa" para difamar a Polonia, EE UU y Ucrania.

Lo cierto es que EE UU siempre ha estado en contra de los Nord Stream y ha pretendido suministrar y vender su propio gas a Europa. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, dijo en declaraciones a TVE que "todo el gas que no entre por gasoducto debe entrar por barco, que viene de EE UU". En su opinión es "un poco raro" que Rusia bombardee infraestructuras de su interés y en las que ha invertido 20.000 millones de euros.

¿Fue Ucrania? Para acusar a Rusia

El pasado mes de marzo, una investigación conjunta de varios medios alemanes afirmaba que las pesquisas realizadas por las autoridades alemanas sobre el sabotaje apuntaban a grupos proucranianos. Es la misma conclusión que han obtenido The New York Times o The Wall Street Journal. Este último informó el 10 de junio de que los investigadores alemanes habían identificado al menos a un sospechoso ucraniano.

Y eso mismo, la autoría de Kiev, es lo que concluyeron los investigadores alemanes. Según los resultados de una extensa investigación de la revista Der Spiegel y la cadena pública ZDF, las autoridades alemanas que han investigado el caso consideran confirmada la pista ucraniana.

Alemania considera confirmada la pista ucraniana: los atentados podrían haberse llevado a cabo utilizando una embarcación de recreo como el 'Andrómeda'

Su relato indica que en septiembre de 2022 salió de Rostock (Alemania) una embarcación de recreo, el 'Andrómeda'. Su viaje pudo ser rastreado hasta Ucrania. El velero se detuvo en Wiek, un pequeño puerto de la costa norte de Rugen, y luego fue avistado en la pequeña isla danesa de Christianso, cerca de los lugares de la explosión. El 19 de septiembre hizo una breve escala en Kolobrzeg (Polonia) antes de regresar a Alemania.

Los expertos creen que una operación como los atentados contra los dos gasoductos podría haberse llevado a cabo utilizando una embarcación de este tipo, que habría pasado desapercibida. Los investigadores de la fiscalía alemana que a principios de este año examinaron el Andrómeda encontraron restos de un explosivo.

Los periodistas alemanes señalan también que el atentado no fue una sorpresa total. Antes del verano de 2002, los servicios secretos holandeses y estadounidenses ya habían difundido información sobre un atentado de este tipo, que sugería de nuevo una pista ucraniana. Washington incluso se había puesto en contacto con Kiev para disuadir al país de llevar a cabo tal acto.