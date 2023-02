¿EE UU perpetró el sabotaje a los Nord Stream? Un premio Pulitzer acusa a Biden, a la CIA y al Pentágono de orquestarlos para culpar a Rusia

Estados Unidos estuvo detrás de las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 el pasado septiembre. Lo asegura el periodista y ganador de un premio Pulitzer Seymour Hersh. En concreto, el prestigioso reportero señala a la acción de la Marina norteamericana.

Hersh no es cualquier periodista. Exreportero del New York Times y del New Yorker, ha ganado numerosos premios por su periodismo de investigación, incluso sobre la guerra de Vietnam y el escándalo de Abu Ghraib de 2004 después de la invasión estadounidense de Irak.

El relato del reportero Hersh

El artículo de Hersh, publicado en su página web (un blog de la plataforma Substack), está basado en el relato de una fuente de seguridad nacional anónima "con conocimiento directo de la planificación operativa", asegura.

Rusia pide una investigación internacional para determinar si Estados Unidos colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream. Lo ha hecho después de que un periodista estadounidense apuntara a Washington como autor de la colocación de explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que conectan a Rusia y Alemania. Rusia pide una investigación para determinar si EE.UU. colocó explosivos en Nord Stream. (EP)

Afirma el periodista que los responsables del supuesto sabotaje son buzos de la Marina de EE UU, que -según él- colocaron explosivos durante unas maniobras de la OTAN. Señala también a Noruega. Acusa a las autoridades de este país de haber activado meses después las cargas colocadas por los buzos norteamericanos. "Tres meses después destruyeron tres de los cuatro ramales del gasoducto", ha escrito Hersh.

Hersh se basa en el relato de una fuente de seguridad nacional anónima "con conocimiento directo de la planificación operativa"

Según el reportero, el 26 de septiembre, un avión de la Marina noruega lanzó una boya hidroacústica que detonó los artefactos explosivos. Es decir, que según el periodista la decisión de hacer estallar los gasoductos se tomó nueve meses después de un "debate secreto" por parte de las agencias de seguridad nacional de EE UU.

Hersh afirma que el presidente Joe Biden dio la orden después de meses de discusiones de ida y vuelta entre la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono. Así, la planificación del ataque habría comenzado en diciembre de 2021 bajo la dirección del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

El artículo detalla las distintas opciones que se barajaron: "La Marina propuso utilizar un submarino recién puesto en servicio para asaltar directamente el oleoducto. La Fuerza Aérea discutió lanzar bombas con espoletas retardadas que pudieran activarse a distancia. La CIA argumentó que, se hiciera lo que se hiciera, tendría que ser encubierto. Todos los implicados comprendieron lo que estaba en juego. Esto no es cosa de niños", dijo la fuente. Si el ataque se podía rastrear hasta Estados Unidos, 'sería un acto de guerra'".

Afirma que Biden dio la orden y que la planificación comenzó en diciembre de 2021

Según Hersh, el grupo de trabajo se decantó finalmente por un plan que utilizaba buzos especializados en aguas profundas de la Marina estadounidense, apoyados por sus homólogos noruegos, para colocar cargas de C4 con forma en los cuatro oleoductos, a 80 metros bajo el agua. El reportero asegura que los noruegos propusieron "la tapadera ideal para plantar las minas". Habría sido el ejercicio de la OTAN en el Mar Báltico en el que participan decenas de buques aliados de toda la región llamado BALTOPS 22.

Qué ganaba EE UU

Hersh escribe también sobre la motivación de EE UU para llevar a cabo el sabotaje. "Mientras Europa siguiera dependiendo de los gasoductos para obtener gas natural barato, Washington temía que países como Alemania se mostraran reacios a suministrar a Ucrania el dinero y las armas que necesitaba para derrotar a Rusia", ha escrito el periodista.

Mientras Europa siguiera dependiendo de los gasoductos, Washington temía que países como Alemania fueran reacios a suministrar a Ucrania dinero y armas"

El artículo del premio Pulitzer se refiere después a Rusia: "Fue citada repetidamente como probable culpable, espoleada por calculadas filtraciones desde la Casa Blanca - pero sin establecer nunca un motivo claro para semejante acto de autosabotaje, más allá de la simple retribución."

La inmediata sospecha de sabotaje

Los gasoductos del Nord Stream son infraestructuras multimillonarias diseñadas para llevar gas ruso a Alemania bajo el Mar Báltico. En septiembre de 2022, sucesivas explosiones, atribuidas a actos de sabotaje, dejaron inutilizados los dos conductos del Nord Stream 1 y uno de los del Nord Stream 2.

Fuga de gas natural ruso en el gasoducto Nord Stream en el Báltico Europa Press

El 1, que había entrado en funcionamiento en 2011, quedó completamente inutilizado, después de haber estado reduciendo drásticamente y durante meses sus suministros de gas ruso. El Nord Stream 2, cuya construcción empezó ese 2011, no ha llegado a entrar en servicio. Alemania detuvo su certificación en febrero, cuando estaba prácticamente culminado, en represalia por el reconocimiento de las repúblicas separatistas independientes del Donbás por parte de Rusia.

El Kremlin calificó las explosiones como ataque terrorista, mientras que EE UU y la OTAN calificaron el incidente de "acto de sabotaje"

Ya entonces, Suecia y Dinamarca, en cuyas zonas económicas exclusivas ocurrieron las explosiones, concluyeron que los gasoductos fueron volados deliberadamente -ocho meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania-, pero no dijeron quién podría ser el responsable.

En noviembre, la Fiscalía de Suecia publicó un comunicado donde confirmaba que las detonaciones en los gasoductos Nord Stream fueron fruto de un sabotaje. El fiscal Mats Ljungqvist dijo que los análisis realizados mostraban rastros de explosivos en varios de los objetos extraños que se encontraron.

Imagen del gasoducto Nord Stream dañado. EXPRESSEN

El Kremlin calificó las explosiones como un ataque terrorista y el mismo mes de septiembre dijo tener pruebas que apuntaban a la implicación de países occidentales. También EE UU y la OTAN calificaron el incidente de "acto de sabotaje".

La Casa Blanca rechaza las acusaciones

El Gobierno de EE UU ha desestimado de inmediato el escrito de Hersh. "Esto es una ficción completamente falsa", ha dicho Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Es lo mismo que han respondido portavoces de la CIA y del Departamento de Estado.

Esto es una ficción completamente falsa", dice la Casa Blanca

El Ministerio de Exteriores de Rusia se ha pronunciado de inmediato. Aseguran sus portavoces que, tras el informe de Hersh, EE UU tiene preguntas que responder sobre su papel en las explosiones en los oleoductos.

Quién es Hersh

El periodista estadounidense Seymour Hersh se ha ganado con su trabajo el calificativo de prestigioso. El mayor hito de su carrera fueron sus informaciones denunciando la matanza de My Lai a manos de una unidad militar del Ejército de EE UU durante la Guerra de Vietnam, en 1969. Aquella exclusiva le valió el premio Pulitzer en 1970.

Hersh aseguró en 2015 que Bin Laden ya estaba prisionero de los servicios de inteligencia paquistaníes

Ha trabajado como corresponsal para United Press International y Associated Press y ha escrito en la revista New Yorker y en The New York Times. En este último mostró las actividades ilícitas de la CIA en la década de los 70 y en la revista reveló las torturas contra iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib.

Periodista incómodo y exigente con los métodos de la Administración nortemaricana, en 2015 llegó a afirmar que "la muerte de Bin Laden no fue como nos la contaron". Según Hersh, el terrorista estaba desde 2006 prisionero de los servicios de inteligencia paquistaníes.