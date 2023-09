El 'momento Rajoy' de Feijóo: "Me ha dicho lo que ha considerado oportuno, y yo le he contestado lo que he considerado oportuno"

Este martes se celebra en el Pleno del Congreso el debate para la investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del Gobierno, tras ser propuesto por el rey Felipe VI. En una de sus intervenciones, el líder de los populares ha protagonizado un momento que a muchos les ha recordado a su antecesor y expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Le voy a dar las gracias a la portavoz de Sumar, seguro que a usted no le ha gustado lo que yo le he dicho. A mí tampoco me ha gustado lo que usted me ha dicho. Le reconozco que usted me ha dicho lo que ha considerado oportuno, y yo le he contestado, con la misma cordialidad, lo que he considerado oportuno. Muchas gracias", ha respondido Feijóo a la portavoz de Sumar, Marta Lois, después de replicarle sobre asuntos como el feminismo o la ley trans.

Esta ha sido la forma en la que el aspirante a la presidencia ha concluido su intervención dirigida a la representante del partido de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda en funciones ha descartado ser ella misma la que subiese a la tribuna a replicar, como tampoco lo ha hecho el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ha delegado en el diputado y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente.

A pesar de haber sido propuesto como candidato para formar Gobierno, las previsiones apuntan a que Feijóo no podrá hacerlo al no contar con los apoyos suficientes. Para conformar una mayoría que le permita acceder a la Moncloa deberá conseguir 176 votos a favor, aunque de acuerdo con los apoyos obtenidos hasta la fecha, parece ser que no contará con más de 172.