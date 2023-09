Este es el municipio de Málaga más barato para comprar una vivienda

Los precios de las viviendas en venta registraron su máximo histórico el pasado mes de agosto en varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. En esta región, los precios se incrementaron un 9,2% hasta llegar a los 2.044 euros el metro cuadrado. Sin embargo, tanto en la provincia de Málaga como en su capital esta subida fue aun mayor. En la primera de ellas los precios se incrementaron un 11,7% hasta llegar a los tres mil euros por metro cuadrado, mientras que en la ciudad de Málaga la subida fue de un 13,7% y el metro cuadrado se situó en torno a los 2.594 €/m², según detalla el último informe publicado por Idealista.

Entre los municipios malagueños la diferencia de precios resulta llamativa, debido a que en algunos el precio medio de compra por metro cuadrado se sitúa en torno a los 550 euros, mientras que en otros esta cantidad sobrepasa los cuatro mil euros. El municipio más barato para comprar una vivienda es Teba, ubicado en el norte de la provincia y a una hora de Málaga capital, puesto que el precio medio el pasado mes de agosto fue de 551 euros por metro cuadrado.

Tras Teba se encuentran las localidades de Villanueva de Algaidas y Alameda, donde los precios rondan los 564 y 587 euros por metro cuadrado, respectivamente. En la lista de los municipios con los precios de compra más asequibles de la provincia también destacan: Archidona (737 €/m²) y Campillos (749 €/m²), ubicados a una hora de la capital y Benaoján (787 €/m²), localizado a veinte minutos de Ronda.

Además de tener conocimiento sobre los municipios más económicos para comprar una vivienda, también resulta de utilidad saber en cuáles ha bajado el precio. Del total de localidades analizadas por Idealista, en solo siete de ellas descendieron los precios, siendo destacable el caso de Comares, donde bajaron un 19,9%. También resaltan Villanueva de Algaida, con un decremento del 8,2%; Benamocarra, con un 7%; y Tolox, con un 6,6%.

Mayores bajadas y subidas de precios

Por su parte, la localidad que registró los mayores incrementos con respecto a los datos del año pasado fue Benajarafe, con una subida del 21,9%. También destacan Coin, Torremolinos y Mijas, debido a que en estos municipios los precios aumentaron en torno a un 14%. Por su parte, en Estepona o en Málaga capital los incrementos en el precio fueron del 13,8% y del 13,7%, respectivamente.

Sin embargo, en algunos puntos de la provincia el incremento o el decremento de los precios no fue tan marcado como en las localidades mencionadas anteriormente. En municipios como Chilches, Guaro y Teba, las subidas de los precios no llegaron al 1%, mientras que en Casabermeja, Alameda y Casares se situaron entre el 1,7% y el 3%.

La lista de los municipios malagueños con los precios más elevados para comprar una vivienda probablemente no cause mayores sorpresas. Sin embargo, lo que sí podría resulta llamativo es que Málaga capital no se encuentra entre ellos. A la cabeza de esta lista se sitúa Marbella, con un precio medio de 4.342 euros por metro cuadrado. Después le siguen Benahavís e Istán, con cantidades que también superan los cuatro mil euros y Nerja, Estepona y Fuengirola, donde los precios se encuentran entre los 3.000 y los 3.200 euros de media.