Quién es Josu Ternera, el exlíder de ETA del polémico documental de Jordi Évole

El estreno del documental "No me llame Ternera", que se proyectará esta noche por primera vez en el Festival de San Sebastián antes de llegar a Netflix, ha suscitado polémica en las últimas semanas. La presencia del documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez en el festival, cuya proyección ha sido criticada y ha estado plagada de peticiones de cancelación, no ha dejado indiferente a nadie. Ahora, a pocas horas de su estreno, se ha conocido la opinión de su protagonista, el ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu 'Ternera'.

En una entrevista al diario vasco Berria, el ex número 1 de la banda terrorista aseguró que el documental "no es lo que esperaba" y que sus autores "han hecho lo que han creído", refiriendo una "falta" de contextualización. Josu Ternera refiere a una imagen "que ha construido el Estado español" sobre él "que maneja en función de su interés".

El documental, cuyo estreno en Netflix aún no está programado, se centra en una entrevista al exmiembro de ETA, uno de los líderes de la banda armada que participó en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza y al que se le atribuyen 11 asesinatos.

Exlíder de ETA, estuvo en la cárcel y fue parlamentario

José Antonio Urrutikoetxea (Miravalles, Vizcaya, 1950) entró en ETA en 1971, ingresando en su frente militar, donde participó en atracos, atentados y adquisición de explosivos. Pasó a formar parte de la cúpula de la banda terrorista, llegando a ser número 1 de la organización tras la muerte de Domingo Iturbe Abasolo 'Txomin' en 1987.

Dos años más tarde, en 1989, fue detenido en Bayona, en el sur de Francia, y fue encarcelado en el país galo por pertenencia y financiación de ETA. En 1996 fue extraditado a España y puesto en libertad en enero del año 2000 tras entender que ya había sido condenado en Francia por los únicos hechos por los que se le podía juzgar en el sumario de la operación Sokoa.

Estando en prisión fue electo diputado del Parlamento vasco por Euskal Herritarrok (partido ilegalizado en 2003 como coalición integrada por Herri Batasuna), llegando incluso a ser miembro de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara.

Fue imputado por un atentado y se fugó durante 17 años

En el año 2000, el Tribunal Supremo lo citó a declarar en noviembre de 2002 por el atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza, cometido en 1987, cuando Ternera era máximo dirigente de la banda. En aquel atentado murieron once personas, entre ellas cinco niñas, y hubo 88 heridos tras la explosión de un coche bomba con 250 kilos de amonal por parte del Comando Argala y tras el que la Fiscalía consideraba que había estado "necesariamente" Ternera.

Ternera no acudió en ninguna de las dos citaciones en las que fue citado, lo que motivó una orden de busca y captura internacional contra él. Fue incluido en la lista de la Interpol y desde 2011 en la lista de terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Tras más de 17 años en paradero desconocido, a pesar de que más tarde se le ubicó en reuniones con dirigentes de ETA en Ginebra (2006) y Oslo (2013), y tras ser uno de los anunciantes de la disolución definitiva de la banda terrorista en 2018, fue detenido finalmente en 2019 en los Alpes franceses por la Guardia Civil y la Inteligencia francesa.

Será extraditado a España cuando lo juzguen en Francia

Actualmente, y desde julio de 2020, Ternera reside en París, en libertad vigilada, con brazalete electrónico de localización. Será extraditado a España cuando se cierren las causas abiertas contra él en Francia. Su juicio en España está previsto para 2024, en el que será juzgado por el atentado de Zaragoza.

La Fiscalía pide para él 2.354 años de prisión: 30 años de cárcel por cada uno de los 11 delitos de asesinato consumado y de 23 años por cada uno de los 88 delitos de asesinato frustrado.