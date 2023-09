Jordi Évole, tras retirarle un premio por el documental de Josu Ternera: "La cancelación está en unas cuotas de absurdo muy locas"

El Ayuntamiento de la localidad abulense de Pedro Bernardo, de 840 habitantes y gobernado por el Partido Nuestra Tierra, ha retirado el Premio "Arturo Duperier", en el apartado nacional de Ciencias de la Información, concedido al periodista Jordi Évole, tras su documental No me llame Ternera, estrenado en la presente edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Según ha explicado el alcalde del municipio, David Segovia, la decisión fue adoptada este martes en el seno de la Junta de Gobierno Local por 3 votos a favor, uno en contra y una abstención, a propuesta del regidor, por considerar que "hay líneas rojas que no se pueden traspasar".

En este sentido, además de aludir al documental que a su juicio contribuye a "blanquear" a la banda terrorista ETA, el regidor se ha referido a una de las entrevistas concedidas por el periodista catalán en las que, según el alcalde, llamaba a Josu Ternera como "fanático terrorista", cuando en su opinión es un "asesino".

Tras hacerse pública la noticia, el periodista Jordi Évole, cuyo documental se estrena el próximo 15 de diciembre en Netflix, reaccionó reflexionando sobre la llamada 'cultura de la cancelación'.

"Te quitan un premio que no te han llegado a dar por un docu que no han llegado a ver. Todo bien", comenzaba escribiendo en Twitter, pues el documental y su contenido aún no es de acceso público.

"La cultura de la cancelación está alcanzando unas cuotas de absurdo muy locas. Viva el esperpento", espetaba el periodista, que no le guarda rencor a la localidad. "Y, por supuesto, viva Pedro Bernardo".