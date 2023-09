Ortega pide a Almeida sacar más policías a la calle y "firmeza" con los contratos de limpieza

Y después de Más Madrid y PSOE ha llegado el turno de la cuarta y última fuerza en el Palacio de Cibeles, Vox, para completar la ronda de contactos del alcalde de Madrid con los portavoces de todos los grupos de la oposición. Con puntualidad inglesa, Javier Ortega Smith se ha presentado a las 9.30 horas en el despacho de José Luis Martínez-Almeida. Casi una hora y veinte después ha cruzado la Galería de Cristal para explicar los asuntos que habían tratado durante su conversación. Cuatro: seguridad, impuestos, limpieza y movilidad.

El líder de Vox, socio de investidura no hace tanto del primer mandato de Almeida, dice estar preocupado por la delincuencia, "desgraciadamente una noticia casi diaria en Madrid", según sus palabras. Por eso, esta mañana le ha urgido al primer a edil a aumentar el número de policías sobre el terreno. En caso de que la tasa de reposición no le permita convocar nuevas oposiciones, Ortega Smith le ha sugerido que "agentes con labores administrativas pasen a otras de seguridad en la calle". Para él, ya "no es solo que los vecinos estén tranquilos, sino el efecto peligroso para el turismo o las inversiones que supone trasladar una imagen de inseguridad".

La presión fiscal también inquieta al portavoz de Vox, que ha animado a Almeida a bajar todos los tributos y tasas posibles "por los miles de madrileños que no llegan a fin de mes". A decir verdad, la reducción del IBI al mínimo legal o la eliminación de más de una decena de tasas iba incluida en los Presupuestos de 2023 que Vox y toda la izquierda rechazaron el año pasado.

En tercera instancia, Ortega Smith ha lamentado que en la anterior legislatura "no se lograra que Madrid estuviera limpia", por lo que, en el inicio del nuevo ciclo político, le ha requerido a Almeida mayor "firmeza [al alcalde] a la hora de cumplir los contratos millonarios de limpieza".

Tampoco ha eludido su principal reivindicación, acabar con Madrid 360, puesto que "no todo el mundo puede comprarse un coche eléctrico" y las "multas, con afán recaudatorio, son innecesarias". En este punto, Ortega le ha puesto el ejemplo reciente del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha decidido aprobar una moratoria de tres años, hasta 2027, en la aplicación de las restricciones de vehículos en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). "Un valiente" para la cabeza de Vox en Madrid, dentro de un PP "que parece que quiere contentar más a las ideas de la izquierda"

Ni una hora más tarde, por alusiones, Almeida le ha echado en cara que "cuatro años después no se haya enterado todavía" de que no se puede derogar la zona de bajas emisiones implantada en Centro. Situación diferente a la que vive Badalona, donde, como ha seguido diciendo el regidor, la medida no ha sido puesta en marcha y, por tanto, Albiol entiende "junto con la situación económica que no es necesaria por ahora". "Hemos demostrado a lo largo de los últimos cuatro años de legislatura que no era necesario seguir las políticas de Carmena, pero que tampoco era necesario no hacer nada y por eso tenemos los mejores datos de calidad del aire de la historia", ha sacado pecho desde Arganzuela.

La versión de Ortega Smith es muy distinta. A su juicio, Almeida "es una persona sensata" con quien firmaron "un acuerdo de investidura", pero su "problema está cuando actúa el PP", ha lanzado, poniendo de precedente que los populares votaron a favor de la Ley de Cambio Climático o la directiva europea que impidió al alcalde acabar con las zonas de restricción a coches contaminantes. "Su partido le pone zancadillas".

En otro orden de cosas, también ha salido a flote en su reunión el problema del acceso a la vivienda. "¿El alcalde me ha preguntado cómo lo resolvería?", ha contado Ortega para explicar después sus recetas: "Más oferta de suelo público, viviendas públicas asequibles y ayudar a avalar a aquellos que necesitan pedir una hipoteca, pero no tienen los 20 o 30 mil euros iniciales que piden los bancos". Espera que Almeida haya tomado nota de todo ello, puesto que "es mucho mejor gobernar con sentido común y escuchando a los demás y aceptando sugerencias de otros que aplicar un rodillo".

"Madrid, contra proetarras, golpistas, prófugos"

Aunque no han hablado expresamente acerca de la situación de bloqueo que atraviesa la política nacional, Ortega Smith ha querido trasladar durante la cita al alcalde que Madrid "tiene que ser un baluarte frente a la izquierda. Frente a una amenaza del gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios: proetarras, golpistas, prófugos, delincuentes de todos los colores, la extrema izquierda más radical". Por tanto, ha adelantado que votarán a favor de la moción registrada por el PP en el próximo Pleno de Cibeles contra la potencial ley de amnistía.