Maroto entrega a Almeida diez propuestas para que "se dedique a Madrid" y no "se arrodille ante Ayuso"

Reyes Maroto pidió el 1 de septiembre una reunión a José Luis Martínez-Almeida para conocer sus prioridades en su segundo mandato. Este miércoles, casi 20 días más tarde y solo uno después de que la líder de Más Madrid y de la oposición, Rita Maestre, inaugurara la ronda de contactos con el alcalde de Madrid, le ha tocado, por fin, el turno a la portavoz del PSOE. En la cita, que ha trasncurrido durante algo más de 45 minutos en el despacho de Cibeles, la socialista ha puesto un decálogo de medidas sobre la mesa del regidor para que "se dedique a la ciudad a tiempo completo" porque le ve "más ocupado en representar al PP".

Tras el encuentro, al filo de las 10.30 horas, Maroto ha desglosado algunas de esas diez propuestas, que contienen tres grandes pactos: uno por la vivienda, otro por el clima y un tercero, social, contra la violencia de género. "Hay que poner a disposición de jóvenes y familias un parque público de viviendas en alquiler a precios asequibles", ha comentado sobre el que considera el "principal problema de los madrileños", la vivienda. Mientras se busca una solución, ha urgido al alcalde a atender a los afectados por el Plan 18.000.

Los otros dos grandes acuerdos aspiran a hacer frente a la emergencia climática, y "en especial a los efectos de las situaciones extremas como las olas de calor o fuertes lluvias", o erradicar la violencia de género, con "una dotación presupuestaria cada año y los instrumentos necesarios para que Madrid realmente sea una ciudad libre" de esta lacra. Maroto también le ha conminado a Almeida abrir un diálogo con los agentes económicos y sociales y con los grupos políticos para abordar el desarrollo de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que "dé respuesta a las nuevas realidades sociales y territoriales" de la urbe.

Entre otras propuestas de corte municipal, le ha trasladado la necesidad de un plan de limpieza "integral para los barrios y reubicación de los cantones de limpieza"; "más ambición en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360" con "más inversión en transporte público"; "reformar y dotar de más competencias a la Agencia para el empleo" o desarrollar una "estrategia de longevidad en el marco de una ciudad cuidadora y de lucha contra la soledad no deseada con las personas mayores".

Y, por último, la portavoz socialista le ha puesto deberes al alcalde con respecto a la Comunidad de Madrid, administración que considera que debe invertir más en infraestructuras educativas, sanitarias y para mayores. En esa línea, le ha pedido al regidor que "solicite a la Comunidad del replanteamiento del proyecto de prolongación de la línea 11 de metro "en virtud de las competencias municipales, por las afecciones al patrimonio verde y cultural de la ciudad".

"Almeida tiene que reclamar a la Comunidad que invierta en Madrid con la misma vehemencia con la que se lo exige al Gobierno de España", ha señalado Maroto antes de exigir al alcalde "que no se ponga de rodillas ante Ayuso". "La mala gestión de la Comunidad de Madrid afecta al día a día de los residentes en nuestra ciudad, como se ha visto en el inicio del curso escolar con falta de inversión, dotaciones, becas, profesorado…"

Minutos después de su comparecencia, ha llegado la réplica del alcalde, que, si bien ha reconocido que la reunión ha servido para "sentar las bases de que haya un diálogo entre gobierno y oposición", no ha dudado en responder a los reproches de su adversaria política. "Le doy un consejo: utilizando los mismos eslóganes de siempre, el PSOE de Madrid nunca saldrá de la situación electoral en la que se encuentra [tercera fuerza del Ayuntamiento de Madrid]". "Que abandone los lemas", ha seguido diciendo antes de culminar con sorna: "A Maroto le debería preocupar que sacara la mayoría absoluta siendo alcalde a tiempo parcial, no sé qué pasará cuando me dedique a tiempo completo..."