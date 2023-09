El PSOE descarta sancionar a Guerra y González por sus críticas a Sánchez pero censura su "deslealtad"

El PSOE no tomará medidas disciplinarias contra Felipe González y Alfonso Guerra, expresidente y exvicepresidente del Gobierno, respectivamente, por las críticas vertidas ayer por ambos hacia el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de que apruebe una ley de amnistía para los implicados en el referéndum ilegal del 1-O. La respuesta se quedará solo en una censura pública de las palabras de ambos exdirigentes, a quienes acusan de "desleales" y afean hablar en contra del partido en estas ocasiones pero no a favor cuando se toman medidas sociales.

Fuentes de la dirección federal de la formación socialista explican que González y Guerra expresaron "opiniones contrarias" a la amnistía y dirigieron críticas al jefe del Ejecutivo, pero no fueron "contra las siglas". Con este último argumento es con el que justifican que no se vayan a tomar medidas contra ellos, a diferencia de lo realizado con Nicolás Redondo, histórico dirigente del socialismo vasco que fue expulsado de la formación hace días. "Él sí fue contra las siglas y contra los intereses del partido", apuntan las mismas fuentes. "No es tan grave", insisten.

Eso sí, la falta de sanción o medidas no significa que no haya críticas dentro del partido contra ambos. En público y en privado. "Desleales son los que no respetan las mayorías del partido", ha lanzado este miércoles Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. También ha hablado su predecesor, el exministro José Luis Ábalos, que ha declarado que la opinión "está muy bien", pero ha asegurado que "hay que saber cuándo conviene expresarla, en qué marco y a quién sirve".

Felipe González y Alfonso Guerra coincidieron ayer en la presentación del libro que protagoniza el exvicepresidente y que se titula La rosa y las espinas. En el Ateneo de Madrid aseguraron que la amnistía "no es constitucional" y la calificaron como una "humillación" y un "chantaje". Además, también apostaron por un pacto entre el PSOE y el PP o, incluso, un cambio de sistema electoral para impedir que la gobernabilidad dependa de los "nacionalismos".