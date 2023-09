Así fueron los comienzos de la médico e 'influencer' Carla Barber en redes sociales: de Miss España a 'Supervivientes'

Carla Barber, con un millón de seguidores, en una de las influencers más seguidas de España gracias a su faceta de médica, modelo, madre, empresaria...

Sus títulos la preceden y la han permitido hacerse un hueco en las redes sociales, al mismo tiempo que crece con sus tres clínicas en Las Palmas, Madrid y Valencia especializadas en tratamientos de medicina estética.

Así fueron los comienzos de Carla Barber

Carla Barber García nació en Las Palmas de Gran Canaria el 18 de mayo de 1990 y allí se graduó en Medicina. Más adelante, se mudó a Alemania para realizar la residencia en cirugía plástica, estética y reparadora.

No obstante, no pudo terminarlo, ya que en 2015 ganó el título de Miss España y se lanzó al mundo del modelaje. Ese mismo año, participó en Miss Universo, pero no consiguió la corona.

No era la primera vez que Barber formaba parte de estos concursos, puesto que, en 2010, tras ser Miss Las Palmas, quedó segunda en Miss España y optó a ser Miss Mundo 2011.

Tras su experiencia en el mundo del modelaje, empezó a ganar seguidores en redes sociales, conocida como la modelo médico, y estudió el máster de Medicina Estética.

Con esta popularidad, entró a participar en abril de 2016 en Supervivientes y, tras aguantar durante nueve semanas, se convirtió conocida a nivel nacional por su aguante y fortaleza.

Al año siguiente, abrió por primera vez su primera Clínica Barber en Gran Canaria y centró su carrera en su faceta de médica plástica, al mismo tiempo que crecía en Instagram, mostrando los resultados de las operaciones de sus clientes.

La vida sentimental de Carla Barber

En su juventud, Carla Barber mantuvo un romance con el futbolista Álvaro Morata que, años después, confesó que ella le había dejado y habían dejado de tener relación.

Más adelante, estuvo con el médico Camilo Esquivel durante varios años hasta que, dos meses después de casarse, decidieron separarse. A pesar de eso, ellos sí mantienen buena amistad.

En mayo de 2020, saltó a la luz que había encontrado el amor junto a Diego Matamoros. Desde ese momento, mantuvieron un romance público durante algo más de un año antes de separarse.

Entonces fue cuando Carla conoció a Joseph, quien rápidamente se convertiría en el padre de su primer hijo, Bastián. Un año después, tuvieron a Bosco, su segundo hijo. No obstante, durante el embarazo anunciaron su ruptura.

La influencer dio a entender que podría haber habido una supuesta infidelidad que diera fin al romance. Desde entonces, ha comenzado una nueva relación con el cirujano Carlos Rubí y sigue centrada en sus dos pequeños y su trabajo.