'Catastrófico' fin de semana para Carla Barber: se le inunda su palacete y se le rompe un diente

La médica especializada en estética y exconcursante de Supervivientes ha visto como en menos de 48 horas dos percances importantes han alterado su vida: se le ha roto un diente y, lo más importante, ha visto como su casa, un palacete del siglo XIX recién reformado, se ha inundado por culpa de la DANA y se ha quedado sin luz.

Después de los problemas por la mala climatización que ha tenido este verano (donde los encargados de hacerle la obra se olvidaron de instalarle el aire acondicionado), la doctora, ahora también tik toker, ve cómo su casa se llena de agua. La consecuencia es que la inundación ha provocado un cortocircuito que ha dejado la vivienda sin luz.

A pesar de tanta desdicha, quien fuera Miss España se ha tomado las cosas con filosofía y humor: "¿Ustedes creen en las energías? Yo no sé qué es lo que pasa en esta casa, pero es muy heavy. Menos mal que me tomo las cosas con filosofía y han venido los del seguro".

Con varios centímetros de agua en el suelo, la pintura del techo cayendo sobre los sofás, la médica muestra los estragos que el temporal ha causado en su enorme casa.

La DANA ha hecho mella en la casa de Carla. INSTAGRAM

Carla "se ríe por no llorar", como ha contado ella misma. Ha tenido que llamar a los operarios del seguro de la casa, que aseguraban que las bajantes se habían obstruido por las hojas secas de los árboles. Pero tras la visita del técnico, el problema no se ha arreglado y la canaria ha tenido que ponerse las botas de agua para averiguar dónde estaba el problema.

Para su sorpresa, descubre que una botella de plástico que los obreros que han instalado la aerotermia de su casa debieron dejar olvidada es la culpable de obstruir el sumidero y las bajantes. A ello hay que sumar una mala práctica en la piscina. "Espero que el señor del seguro no tenga que visitar muchas casas porque como ponga el mismo empeño que en la mía…", ha dicho una vez solucionado el problema por ella misma.

A los problemas domésticos se une que Carla se ha roto un diente, aunque no explica cómo. Sí dice que se lo ha pegado con "superglue" antes de visitar al dentista. "Menos mal que me la he pegado porque si no iría desdentada", ha señalado risueña.