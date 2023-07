Carla Barber se sincera tras su ruptura con Joseph, el padre de sus dos hijos: "Fueron los días más tristes que recuerdo en mi vida"

Carla Barber había mantenido, hasta ahora, se había mantenido callada con respecto a la situación que tenía junto a Joseph, el padre de sus hijos, después de su ruptura. Y es que la persona de la que se enamoró la médico poco tenía que ver con quién él realmente era, según ha contado.

Sin embargo, no quiso, hasta ahora, entrar en detalles. Siente meses después de decirse adiós, y tras dos hijos en común, la empresaria no ha podido seguir ocultando los motivos por los que se rompió su historia de amor.

"Esos días estuve sola en mi casa. Cuando digo sola es sola, sin nadie. Ni familia ni amigos y tampoco gente que me ayudara en casa. Sin Bastian y embarazada de 4 meses y medio. Mi primera Navidad siendo madre. Nadie sabe por lo que pasa una persona que tiene al lado o a la que ve al otro lado de la pantalla. Todos tenemos nuestras batallas", ha empezado a contar Carla Barber.

La crisis que ambos sufrían como pareja era más que evidente. Prueba de ello fue el viaje que Joshep junto a sus hijos, pensando que todos estarían en este viaje. Aunque, finalmente ella se quedó sola y "completamente destrozada", según la canaria ha explicado.

"A mediados de diciembre terminé la relación con el padre de mis hijos. En plena Navidad, Bastian se fue con su padre y sus hermanas a la nieve. Las niñas estaban ilusionadísimas. Yo no fui y me quedé sola en Madrid. Literalmente sola, sin familia ni amigos. No le conté nadie más que a mi hermana y mi madre que había decidido terminar mi relación. Esos tres días sola en mi casa de Madrid fueron de los más tristes que recuerdo en mi vida. Estaba literalmente en la mierda. A pesar de eso, Bastian y las niñas estuvieron juntos y disfrutando como se merecían", ha destacado.

Para ella su familia y sus amigos han sido sus grandes pilares. Por ello, ahora la médico y sus pequeños viven en su Canarias natal. Actualmente prefiere estar en su casa en lugar de vivir en Madrid. Así mismo lo ha explicado: "Ellas no querían que estuviera sola, pero les pedí por favor que necesitaba pasar tiempo conmigo misma y, aunque fue durísimo, fue muy muy necesario".