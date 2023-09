Una mañana en la Torre de Babel: la contracrónica del estreno de las lenguas cooficiales en el Congreso

Cuentan las Sagradas Escrituras que hace miles de años el mundo se comunicaba en una lengua común. Y que no fue hasta que la arrogancia de unos pocos hombres, que querían construir una torre para llegar hasta el cielo, se castigó divinamente con la creación de varias lenguas para que no lograran entenderse y fracasaran en su empeño. Claro que, quizá, de haber tenido pinganillos habrían llegado a tocar el cielo con las manos. O, quizá, se habrían llevado las manos a la cabeza de haber sabido que, miles de años después, quienes gozaban de una lengua común se condenarían motu proprio a no entenderse.

"Hola. Coge una petaca y unos auriculares. Enchufa los cascos y dale al 1", instruye un ujier del Congreso.

"Voy a aprender euskera, gallego y catalán en un día. ¡Todo a la vez!", bromea uno de los tantos periodistas que seguiría el primer Pleno de la legislatura desde la tribuna de invitados de la Cámara Baja.

Poco antes de las 12.00 horas, los diputados ocupan sus sillones. Unos repiten y otros se estrenan en esta nueva etapa. La novedad, en todo caso, es para todos: en el centro de cada puesto hallan un artilugio que junto a un cartel que informa del uso del mismo. "Llegar a mi escaño y encontrarme un pinganillo me parece deprimente", opina una diputada popular a su llegada al hemiciclo. "Es nocivo para la imagen del parlamentarismo español", comenta otro dirigente popular que, como el resto del grupo, se niega a hacer uso de estos equipos que le ha costado al Congreso unos 53.500 euros solo hasta diciembre -sin contar el pago a los intérpretes-.

Tras un intento frustrado del Grupo Popular por frenar el Pleno al entender que no se está cumpliendo con el reglamento de la Cámara Baja, o PSOE comeza a falar en galego. [el PSOE comienza a hablar en gallego]. Entonces la diputada de Vox Pepa Millán interrumpe al socialista para expresar su rechazo al uso de una lengua distinta a la común sin que siquiera esta se haya aprobado aún. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, le llama al orden. "Sabe que no se puede interrumpir a ningún orador, le ruego que se siente". Pero los 31 diputados de Vox hacen lo contrario: escenifican su rechazo abandonando la sala. Antes, dejan sus pinganillos en el escaño del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que está ausente. Y los grupos progresistas ríen y aplauden.

A sesión continúa en galego. Só dous ou tres deputados da bancada progresista usan o auricular [la sesión continúa en gallego. Apenas dos o tres diputados de la bancada progresista hacen uso del pinganillo]. "El gallego y el catalán lo puedo entender, más o menos. El euskera ya no, pero prefiero leer la traducción en la pantalla para no perderme el tono en el que hablan", explica más tarde una diputada, que subraya que la voz de la traductora es plana. Del funcionamiento del sistema no habrá quejas, de lo que sí hay es de la incomodidad por tener que seguir una sesión en otra lengua cuando el interlocutor controla la lengua común.

Pasada la hora desde el inicio del Pleno, tras escuchar varias intervenciones en gallego, en catalán y en euskera, els diputats desconnecten [los diputados desconectan]. Al fin y al cabo, el interés está en la puesta en escena que protagoniza cada grupo. El PSOE estrena la sesión de lenguas cooficiales hablando en gallego, la lengua materna del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reivindica el catalán entre memes por sus errores gramaticales: "Problema técnico no previsto: hay que traducir a Rufián al catalán", critica al momento la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, sabiendo que Rufián no habla catalán en su casa.

Pero la gran sorpresa la da el popular Borja Sémper, quien decide hablar en euskera un día después de negarse a hacer "el canelo". "Con mi intervención mínimamente bilingüe he querido reflejar lo que ya se podía hacer en esta Cámara. En este Congreso se puede hablar en cualquier lengua cooficial, de manera breve, traduciéndolo luego", explica el dirigente vasco. Según apunta la dirección nacional del PP a 20minutos, el uso del euskera fue una decisión unilateral que tomó el propio Sémper tras comunicarla al núcleo duro de Feijóo.

El PP hace uso de las lenguas y Vox, que había entrado en la sala para tomar próximamente la palabra, vuelve a abandonarla con indignación, poco antes de que el Congreso diera luz verde a la tramitación de la norma. La Torre de Babel ya es una realidad -o castigo bíblico, según se mire- en la España del siglo XXI.