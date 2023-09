El Gobierno da por "resuelta" la "mayor crisis territorial" sufrida en España y no desmiente que la amnistía ya esté pactada

La situación que se vivió en Cataluña en 2017, con la celebración de un referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, es "la mayor crisis territorial que ha sufrido España en toda su etapa democrática". Así la define el Gobierno en funciones, que también presume de haberla "resuelto" sin salirse de la Constitución, un margen con el que asegura que trabajan para seguir avanzando en esa senda y en la investidura de Pedro Sánchez, cuyo debate se espera para después de la de Alberto Núñez Feijóo. No se pronuncian en el Ejecutivo, en cambio, sobre lo dicho por Oriol Junqueras, condenado por el procés y luego indultado, de que la amnistía ya se pactó para hacer presidenta del Congreso de los Diputados a la socialista Francina Armengol.

"Este Gobierno heredó una situación muy compleja, la mayor crisis territorial que había sufrido nuestro país en toda su historia democrática", ha comenzado diciendo Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, que ha asegurado que el Gobierno "la ha resuelto". "Nadie lo cuestiona", ha remachado desde la mesa del Consejo de Ministros, en la que ha tratado una semana más de tranquilizar "a los españoles" al asegurar que la Carta Magna seguirá siendo "la senda de trabajo".

Como es habitual desde hace semanas -y repite un ministro tras otro siempre que se les pregunta-, no ha aclarado qué significa eso. Ni si habrá o no una ley de amnistía que Junqueras ha dado ya por pactada y que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, trata de convertir en su punta de lanza. Ni Rodríguez en los micrófonos ni fuentes cercanas al presidente en privado han desmentido al líder republicano, que ha vuelto a dejar claro este martes en las puertas del Congreso de los Diputados que no renunciará a la unilateralidad.

"Estamos en las antípodas", ha recalcado la también ministra de Política Territorial en funciones, que ha insistido en el discurso que hilvanó la semana pasada: "El presidente del Gobierno ha demostrado durante cinco años su capacidad para recuperar la convivencia, el diálogo, para proteger el marco constitucional… No pueden decir lo mismo otros", ha lanzado en referencia al Gobierno de Mariano Rajoy.

Con todo, Rodríguez ha querido virar de nuevo la atención a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP que se someterá a una sesión de investidura la próxima semana. El Ejecutivo está "expectante" sobre "lo que puede ofrecer en esta última semana". "A quien le toca hablar a los españoles es al candidato", ha insistido, dejando para después de la investidura cualquier consideración sobre el intento de Sánchez, que se da por hecho.