Olvidan a un niño con discapacidad intelectual en un autobús escolar: la Policía lo encontró seis horas después a 10 kilómetros

La familia de un menor de 11 años ha denunciado que su hijo fue olvidado en el autobús escolar que le llevaba de camino a su colegio de Leganés, en Madrid. Tal y como ha adelantado este lunes la Cadena Ser, el niño, con autismo y una discapacidad intelectual del 45%, llegó a quedarse dormido y fue encontrado seis horas más tarde a unos diez kilómetros, en Alcorcón, tras haber llegado a las cocheras de la empresa de transportes. Allí consiguió salir del vehículo y caminó solo hasta un supermercado, donde una empleada alertó a la Policía, quienes rápidamente notificaron a sus padres de lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre y han sido denunciados por su propia familia ante la Policía Nacional de Leganés. Según ha relatado la propia madre, el niño, Leo, se quedó dormido en la última fila del vehículo tras despedirse de ella sobre las 9.35 horas. Se trataba de un viaje de tan solo 10 minutos de duración en dirección al Colegio de Educación Especial Alfonso X el Sabio.

Además del resto de alumnos, en el autobús se encontraban también la monitora que les acercaba hasta el colegio y la conductora del propio vehículo. Pero ninguna de ellas se dio cuenta de que Leo seguía presente en el último asiento. No lo advirtió la monitora cuando bajaron el resto de compañeros. Tampoco lo hizo el colegio al recibirles. Y ni siquiera lo hizo la conductora que, tras efectuar su parada en este centro, llevó el autobús hasta las cocheras de la empresa en Alcorcón y no revisó que el menor seguía allí presente.

Según la madre, cuando su hijo se despertó y vio que estaba solo y encerrado en el interior de un bus, empezó a tocar el claxon, consiguiendo llamar la atención de una persona, posiblemente un trabajador de la empresa de transportes, que le abrió la puerta y le dejó marchar sin más.

"Debió de pensar que se había colado y le dijo que iba a llamar a la Policía" ha asegurado la progenitora a la Cadena Ser, donde también ha lamentado que esta persona "ni siquiera preguntó a su hijo si estaba perdido o necesitaba ayuda", sino que "se fue y lo dejó solo".

"Deambulando y desorientado" por la calle

Al bajarse del bus, Leo comenzó a caminar por una zona cercana a la R5, en el entorno de la Avenida de Leganés. Su madre cuenta que el menor fue encontrado a dos kilómetros de ese lugar, junto a un supermercado en el que entró y le pidió a una trabajadora si podía ir al baño.

Tras percatarse de su estado, la empleada avisó inmediatamente a la Policía Municipal de Alcorcón, quienes llamaron al padre de Leo para comunicarle que su hijo había aparecido "deambulando y desorientado" en la calle sobre las 14.22 horas.

Así lo recogen las cámaras del propio establecimiento comercial, que se encuentra situado a unos diez kilómetros de distancia de su centro escolar. En el momento de la llamada ya era incluso la hora en la que el menor debía estar volviendo a casa. "Yo ya estaba preparándome para ir a recogerlo", cuenta la madre en declaraciones a esta cadena de radio. El padre, en pánico, se dirigió rápidamente hasta allí, donde pudo reencontrarse con Leo.

La monitora negó que Leo estaba en el bus

Tras los hechos, los padres pidieron explicaciones al colegio, lo que llevó al director a contactar con la monitora encargada del viaje escolar, quién negó que Leo hubiera llegado a estar presente en el vehículo, algo que la propia madre desmintió poco después.

Al cabo de un tiempo, la misma monitora reconoció que Leo sí había estado en el autobús y que llamó incluso a la conductora a mediodía porque no recordaba haberlo bajado del vehículo. Por su lado, la conductora aseguró que no llevó a cabo la limpieza obligatoria, por lo que no llegó a revisar los asientos.

"Eso habría costado la vida de mi hijo" ha subrayado la madre en la Cadena Ser. Ante este escenario, la familia se presentó al día siguiente en la comisaría de Leganés para presentar una denuncia por abandono del menor, negligencia y por un posible delito de lesiones.

Por el momento, la empresa de transportes ha preferido no pronunciarse sobre lo ocurrido y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes la apertura de dos expedientes, uno contra el colegio y otro contra la empresa dedicada al transporte escolar. Además, se ha enviado a la Inspección Educativa al centro para que investigue lo ocurrido.