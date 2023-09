Contratar un depósito en un banco de la UE: una opción tan segura (y más rentable ahora) que hacerlo en España

El precio del dinero no ha parado de subir en los últimos quince meses, sumando diez incrementos consecutivos. El último decretado por el Banco Central Europeo (BCE) ha fijado el tipo de interés general en el 4,5% para intentar rebajar la inflación hasta el ansiado 2%.

Esta decisión de la institución responsable de la política monetaria europea ha beneficiado sobre todo a las entidades bancarias, ya que para los consumidores es más caro en la actualidad ir a pedir financiación a cualquier entidad financiera que el mes pasado.

Además, los propietarios de inmuebles con préstamos contratados a tipo variable, algo más de cuatro millones de hogares, han visto dispararse el coste de sus hipotecas en el momento de su revisión.

En este contexto, los pequeños ahorradores buscan más que nunca rentabilidad y seguridad para su dinero y esperan sacar un rédito para sus ahorros que esté en consonancia con el tipo de interés actual. Sin embargo, los grandes bancos españoles aún se resisten a remunerar en buenas condiciones por el ahorro de sus clientes.

Ante esta situación, una buena opción es contratar depósitos de rentabilidad fija a bancos extranjeros que operen en la Unión Europea (UE), que en la actualidad ofrecen intereses mucho más elevados que las entidades españolas.

"La lentitud en comparación con otros países de la zona euro, por lo que no debemos continuar esperando y hay que aprovechar las jugosas ofertas que tiene la banca europea", afirman los expertos del comparador financiero HelpMyCash.

Hay que aprovechar las jugosas ofertas que tiene la banca europea"

De esta forma, según la citada fuente, son los bancos italianos los que están apostando más fuertes con los depósitos. Banca Sistema ofrece una rentabilidad al cliente del 4,40% TAE a 12 meses para inversiones desde 20.000 euros; mientras que Banca Progetto remunera durante un año al 4,20% TAE pero se puede invertir desde los 10.000 euros.

Con intereses por encima del 4% a 12 meses, también ofrecen depósitos el banco letón BluOr Bank (4,21% TAE desde un euro) y el italiano Facto (4,06% TAE desde 5.000 euros).

El banco español con la remuneración más rentable es Banca March. La entidad con sede en Palma de Mallorca oferta su Depósito Flexible Avantio 1 año con un 3,30% TAE con una inversión mínima de 10.000 euros.

"Abrir un depósito en la UE es como hacerlo en España"

"Es cierto que el dinero se va fuera del país, pero esto no supone un gran riesgo si se hace de la forma adecuada", aseguran desde HelpMyCash.

"Abrir un depósito en la Unión Europea es como hacerlo en España. Consiste, básicamente, en enviar el dinero a la entidad que lo ofrece. Se trata de una transferencia SEPA —dentro de la Unión Europea— y son gratuitas hasta 50.000 euros. Por lo que no hay ningún motivo para no optimizar los ahorros. Incluso si se quiere depositar más de 50.000 euros, bastará con hacer varias transferencias que no superen esa cantidad para no pagar ni un céntimo de más", explican desde la compañía experta en asesoramiento financiero.

El consejo clave, según los analistas de HelpMyCash, es informarse bien y confirmar que el banco cuenta con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de su país, que protege hasta 100.000 euros por persona y entidad.

Suscríbete a la Newsletter de Mi Bolsillo para recibir los mejores consejos y trucos que te permitirán sacarle el máximo partido a tu presupuesto.