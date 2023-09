Los bancos que te pueden cobrar hasta 60 euros en comisiones este septiembre

Una de los aspectos principales que un consumidor revisa al detalle cuando se dispone a confiar su dinero a una entidad bancaria es si le van a cobrar comisiones por tener una cuenta.

Normalmente, los bancos no suelen cobrar si el cliente cumple una serie de requisitos de vinculación, como tener domiciliado algún tipos de ingreso (nómina, pensión...) o contratar determinados productos (tarjetas, planes de pensiones, seguros...).

Pero siempre hay usuarios de banca que no cumplen las condiciones en un momento determinado por cualquier circunstancia y que desconocen por completo esta situación, quizá porque cuando contrataron su cuenta no existían esos pagos, ya que las compañías financieras comenzaron de nuevo a aumentar las comisiones en el año 2019.

Según un análisis de los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash, al menos tres bancos españoles van a cobrar comisiones este mes de septiembre a los usuarios que no cumplan con los requisitos exigidos. Este pago, que habitualmente es trimestral, puede ser de hasta 60 euros.

Es el caso de los clientes del Banco Sabadell, aquellos que tengan una Cuenta Sabadell y no cumplan sus exigencias van a tener que pagar una comisión de hasta 60 euros el día 24 de septiembre. "Eso sí, los titulares de la Cuenta Online Sabadell no tienen que pagar esta comisión, ya que esta cuenta siempre es gratis”, precisan desde HelpMyCash.

Por otro lado, algunos clientes del BBVA también van a tener que pasar por caja este mes. En concreto, todos los que tengan contratada la Cuenta Nómina Va Contigo tendrán que pagar este 15 de septiembre 40 euros si no cumplen sus requisitos.

Por su parte, el Banco Santander cobra a los titulares de la Cuenta Santander unos 20 euros mensuales. "Para escaparse de pagar comisiones, hace falta domiciliar una nómina de 600 euros o una pensión de 300 y pagar al menos tres recibos domiciliados o usar al menos seis veces una tarjeta cada trimestre, entre otras opciones”, indican desde el comparador bancario.

Por último, ING cobra una comisión de tres euros por la Cuenta Nómina si no se cumplen sus requisitos, aunque la entidad neerlandesa ofrece la posibilidad de abrir una Cuenta No Cuenta, que "es gratis y no tiene requisitos".

¿Cómo se puede evitar?

Estas comisiones son evitables en la actualidad porque muchos bancos tienen cuentas totalmente gratis, aunque puedes tener pegas si quieres hacer el cambio en tu misma entidad. "Si ya eres cliente de un banco, no puedes abrirla, porque son productos que van dirigidos a nuevos clientes", explican en HelpMyCash. "La única excepción es la Cuenta No Cuenta de ING, porque cualquier cliente de ING puede abrirla", destacan.

Los analistas del comparador afirman que "no tiene sentido pagar por una cuenta, cuando en el mercado existe un amplio catálogo de productos gratuitos para nuevos clientes que ofrecen todos los servicios básicos, desde tarjetas hasta Bizum. Y no tienen ningún coste ni obligan a domiciliar la nómina", como es el caso de las cuentas digitales del Sabadell, BBVA o el Santander.

"Cuando lo único que te amarra a un banco es una cuenta, y además una que te cuesta dinero, lo mejor es cambiar. Hacerlo es sencillo. Se abre una online en un nuevo banco y luego se cambia la domiciliación de la nómina y de los recibos, se transfiere el saldo y, por último, se cierra la cuenta que ya no se vaya a usar", concluyen los expertos del comparador financiero.

