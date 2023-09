Lío en la boda de Kiko Hernández y Fran Antón: "Me han echado de la mesa"

Con más de 400 invitados, la boda de Kiko Hernández y Fran Antón se ha convertido en uno de los eventos de lo que va de año. La pareja se dio el 'sí, quiero' después de dos años de relación, en una emotiva boda celebrada en el salón dorado del Ayuntamiento de Melilla.

La ceremonia, que duró alrededor de dos horas, estuvo llena de momentos que perdurarán para siempre en la memoria de todos los presentes, como el instante en el que el abuelo de Kiko, de 93 años, subió al altar y se fundió en un tierno abrazo con su nieto.

Tras la ceremonia, los recién casados se dirigieron al hotel Melilla Puerto, donde tuvo lugar la fiesta y el banquete. Es ahí cuando se produjo uno de los momentos de mayor tensión, según ha revelado este domingo Socialité.

Según ha contado el diseñador José Perea, todos los colaboradores de Telecinco estaban ubicados en una misma mesa, pero hay quienes no estaban conformes con esta distribución, así que decidieron hacer una clara separación entre unos y otros.

Debido al baile de sillas, hubo una reorganización de mesas y los invitados fueron sentados en dos mesas distintas, según el programa de la cadena al que pertenecían.

Es más, siempre según la misma información, algunos de ellos no querían coincidir con compañeros determinados. "A mí me han echado, me he sentado con Kike Calleja y Marta López", ha contado Perea.

Más allá de polémicas, la actriz Marta Valverde protagonizó un número especial basado en canciones de Disney, que encantó a los asistentes de todas las edades.

Por su parte, Kiko Hernández rindió homenaje a dos figuras muy importantes en su vida que ya no están presentes: Mila Ximénez y Begoña Sierra. Ambas desempeñaron papeles fundamentales en la vida de Kiko y, como símbolo de su recuerdo y presencia, encendieron velas en su honor.