Temor al 'covid de las vacas' que ha matado ya a cientos de reses en España: de dónde viene y qué efecto tiene en humanos y en la carne

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) ya no es cuestión de una decena de provincias. Esta patología comenzó en noviembre de 2022 y se ha ido extendiendo por prácticamente toda la península. Ahora mismo sólo en siete provincias no hay restricciones al movimiento de ganado, según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La EHE afecta principalmente a los ciervos y al vacuno, y no es transmisible a humanos, pero obliga a inmovilizar el ganado. El sector está más que revuelto y el ministro Luis Planas se reunirá próximamente con el sector y las autonomías para encarar el avance de esta patología. Es el covid de las vacas.

¿Qué es la EHE?

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. Es causada por un orbivirus emparentado con el virus que causa la Lengua Azul en ovinos y otros rumiantes. No lo transmiten los mosquitos, sino los culicoides, unos insectos del grupo de los dípteros.

¿De dónde viene la EHE?

Es más común en América, pero se ha expandido a muchas otras regiones del globo a consecuencia del movimiento internacional de animales y del cambio climático. Llevaba años circulando por el norte de África, pero estaba ausente en España hasta hace poco. Ahora se están dando miles de transmisiones y la muerte o sacrificio de cientos de animales (no hay cifra exacta).

¿A qué animales afecta?

Básicamente al vacuno. La enfermedad clínica puede afectar al ganado vacuno durante unas dos semanas. El ganado ovino es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad, y el caprino es muy poco susceptible a la infección. Es una enfermedad que afecta a los ciervos, y puede llegar también a gamos y corzos.

¿Afecta a las personas?

La enfermedad hemorrágica epizoótica no afecta a las personas ni a la calidad de la carne, pero, como se está viendo, su impacto en el sector ganadero es crítico.

Entonces, ¿por qué es tan grave?

La EHE no es grave para las vacas y no se transmite a los humanos. Sin embargo, causa restricciones de movilidad al ganado y su control es complicado. En términos económicos sí es un grave problema para el sector ganadero.

¿Cuándo se dio el primer caso?

El primer caso de la enfermedad hemorrágica epizoótica en España fue detectado el 18 de noviembre de 2022 (días después del primero en Italia). Fue en el suroeste peninsular, seguramente a causa de los culicoides transportados por el viento y no por la llegada de ganado infectado de esa zona. Desde entonces el virus se ha convertido en una amenaza para el ganado bovino de todo el país.

¿A cuántas provincias afecta?

Se muestran casos de EHE en prácticamente toda la península. De momento, además de Canarias y Baleares, sólo en Galicia y Cataluña (exceptuando Lleida) no hay estricciones al movimiento de ganado, según el último informe del Ministerio de Agricultura del pasado día 11.

Restricciones al movimiento de ganado por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. MAPA

¿Qué debe hacer un ganadero con un animal enfermo?

La EHE es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con lo establecido por las normas de la Comisión Europea en diciembre de 2020. Pero la situación es compleja y evidente el divorcio entre los ganaderos y el Ministerio de Agricultura.

"Son más las bajas que los casos declarados realmente", aseguran los ganaderos, según informa Salamanca 24horas. "La Administración está haciendo la vista gorda, ocultando la realidad y tapando los animales que hay afectados", afirman los ganaderos salmantinos.

¿Hay vacuna?

Actualmente no existen vacunas autorizadas en la UE frente a esta enfermedad.

¿Qué puede hacer entonces el ganadero?

Para el control de la enfermedad, una de las medidas que recomienda el Ministerio consiste en el empleo de insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones, así como el uso de insecticidas y larvicidas para el control de las posibles zonas de cría. Es el modo de evitar la extensión de la enfermedad por el movimiento de ganado bovino desde la zona afectada hacia zona libre.

¿Qué implica tener un foco de EHE?

Descubrir un caso de enfermedad hemorrágica epizoótica implica que el ganadero no puede mover el ganado vivo que no tenga como destino un matadero, ni a zonas libres de la enfermedad en nuestro país ni a otros países de la UE, en 150 kilómetros a la redonda.

¿Cómo está el sector?

Los ganaderos están muy preocupados. "Nadie tiene datos exactamente y todos hablamos de oídas mientras la situación en el sector es muy mala", asegura a Efe la gerente de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), Matilde Moro.

El Ministerio nos dijo en junio quee sanitariamente no les preocupaba especialmente"

"Tuvimos una reunión con el Ministerio en junio en la que nos transmitieron que estaba habiendo focos, que la previsión era que la enfermedad avanzara y que, en principio, sanitariamente no les preocupaba especialmente. De hecho, no se han puesto medidas especialmente estrictas porque la idea que tenía el Ministerio es que no había mayor problema. Pero empezó a llegarnos información de que está habiendo mucha mortalidad, morbilidad y animales afectados, aunque no son datos oficiales", afirma Moro.

Información promete Luis Planas, ministro de Agricultura. Para abordar el seguimiento y control de enfermedades, ha citado para dentro de dos semanas a las autonomías, las organizaciones agrarias y el sector.

¿Y los cotos de caza?

Ya vimos que la EHE también puede afectar a los ciervos, gamos y corzos. Los primeros lo están notando y según datos del Ministerio, la mortalidad este verano llegaba al 4%. Los cotos de caza, muy dependientes de la aparición de ciervos, temen las consecuencias de la situación y la llegada de las pérdidas.