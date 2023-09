Mazón y el rey

Carlos Mazón afirmó ayer que "por respeto institucional" no iba a revelar el contenido de su conversación con el rey tras ser recibido en audiencia. A pesar de ello no ocultó que habían hablado de la situación política que vive España. "Le he trasladado mi opinión y el rey la suya", manifestó el president de la Generalitat.

No es poca cosa. Hay mucho detrás de esa declaración teniendo en cuenta que hace apenas dos días el president escenificó la unión de las diputaciones, ayuntamientos de las tres capitales de provincia y la Generalitat en un "frente común" contra "la nueva oleada separatista". Un gesto en perfecta sintonía con la campaña de rechazo de la amnistía que ha puesto en marcha Feijóo, con la esperanza de generar desasosiego en las filas socialistas.

La Comunidad Valenciana se juega mucho en las negociaciones entre Sánchez y los independentistas catalanes. Cada vez que Madrid ha visitado Barcelona, hoy Waterloo, los que vivimos debajo del Ebro hemos salido trasquilados. Mejor no hacer memoria de los agravios y mejor no recordar ese término tan nuestro, meninfotisme, del que hemos hecho gala en tantas ocasiones. Los proyectos de los que Mazón ha hablado a Felipe VI pueden peligrar si al final el nuevo puente aéreo Moncloa-Waterloo funciona. Bien es cierto que ahora lo importante es la soberanía de los españoles.

No sabemos cómo interpretará Moncloa a través de su portavoz, Isabel Rodríguez García, estos movimientos de Mazón. Si un gesto de cara a la galería del president o el inicio de un movimiento juntero antidemocrático auspiciado por José María Aznar. La ronda de los nuevos presidentes autonómicos por la Zarzuela seguro que ha dado para mucho. Mazón ha estado algo más de una hora y media. Tiempo suficiente para abordar innumerables temas, entre ellos el futuro de España y el de nuestra Comunidad. ¿Qué le habrá trasladado D. Felipe?