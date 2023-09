Podemos eleva la presión sobre Díaz e inicia el curso en el Congreso reclamando un ministerio que Sumar rechaza negociar

Las tensiones en Sumar se recrudecen en el inicio del curso político y cuando el Congreso ni siquiera ha celebrado aún su primera sesión plenaria. Después de que la líder de la coalición, Yolanda Díaz, haya excluido del reparto de portavocías tanto a Podemos como a IU, los morados han redoblado su presión interna para evitar ser relegados a un segundo plano y, este jueves, volvieron a plantear su principal petición de cara a la negociación del próximo Gobierno: que Podemos tenga un ministro elegido por la formación, un debate que tanto Sumar como sus partidos más afines dentro de la alianza quieren evitar.

El encargado de volver a insistir en esta exigencia fue el diputado Javier Sánchez, uno de los cinco parlamentarios que Podemos tiene dentro del grupo parlamentario de Sumar, que compareció este jueves —al igual que otros cuatro dirigentes de otros tantos partidos de Sumar, buena muestra de la atomización del grupo— por sorpresa y esquivó así el intento de "invisibilizar" al partido que, según los morados, está llevando a cabo Díaz. "Es ahora cuando se tiene que hablar de la composición del Gobierno", argumentó Sánchez, que señaló que, "al igual que se hizo cuando Podemos lideraba el espacio y otras fuerzas pidieron entrar al Gobierno", Sumar debe ahora no "invisibilizar a Podemos negándole la entrada" en el Ejecutivo.

Lo cierto es que no es la primera vez que Podemos pide seguir en el Gobierno: en las últimas semanas, la formación ya había planteado públicamente esta condición, e incluso varios de sus principales dirigentes han señalado a Irene Montero como la persona que debería mantenerse en el Ministerio de Igualdad. Pero aunque la reivindicación no sea nueva, no es baladí que Sánchez redoblara su petición después de que Sumar haya retirado a Podemos la capacidad de presentar iniciativas legislativas propias en el Congreso. Se trata de una forma de mantener el pulso y de reclamar la importancia del partido dentro de la alianza.

En ese mismo sentido, Podemos celebrará este sábado un acto público en Madrid que el partido quiere que sirva tanto como una demostración de fuerza ante Sumar como para avanzar "los próximos pasos en la hoja de ruta" política del partido, como señalaban fuentes moradas la semana pasada. Por ahora, la formación no ha ofrecido ningún detalle sobre cuáles son esos planes para el futuro, si bien Sánchez, en la línea que otros dirigentes de primera línea en las últimas semanas, insistió este jueves en que Podemos va a mantener su "autonomía" por mucho que esté integrado en la coalición Sumar en las instituciones estatales.

Esa intención, más allá de revelar la distancia que existe entre Díaz y Sumar, también tiene consecuencias concretas en el día a día de la izquierda a la izquierda en el PSOE en el Congreso. Y es que Podemos ya avisó este jueves de que pedirá que el reglamento del grupo parlamentario de Sumar —que se negociará y aprobará en las próximas semanas— contemple la posibilidad de que cada partido de los que componen la alianza tenga libertad de voto al menos en determinados asuntos.

"Puede que se den debates sobre el sentido del voto, y tendremos que decidir colectivamente" si algunos partidos se desmarcan de las directrices de Díaz, avanzó Sánchez, mientras fuentes de Podemos recuerdan que, durante la pasada legislatura, en ciertas ocasiones muy específicas En Comú o IU votaron distinto a Podemos. En el partido no se descarta, además, que si las relaciones con la líder de Sumar siguen tensándose los morados comiencen a negociar por su cuenta con el resto de los grupos el sentido de su voto en cada ley que se debata en el Congreso, si bien, por ahora, ese escenario es solo una hipótesis.

Sumar y sus aliados rechazan hablar de ministros

No obstante, la petición de Podemos de poder elegir un ministro en el cupo que correspondería a Sumar si finalmente se renovase la coalición de Gobierno con el PSOE no ha gustado a sus compañeros de fórmula. La portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Marta Lois, fue este jueves una de las más claras al asegurar que "no toca" hablar, en estos momentos, de las personas que ocuparán los ministerios. "Somos muy claros en cuales son las fases y los momentos", y ahora "lo que hay que cerrar bien es un programa de Gobierno ambicioso con una fuerte agenda social y una fuerte agenda territorial", señaló Lois.

En la misma línea se expresaron En Comú Podem y Compromís, dos de las fuerzas de Sumar que sí han conseguido una portavocía adjunta del grupo parlamentario, que este jueves calificaron de "aventurado", en palabras de la diputada catalana Aina Vidal, que Podemos pida ya entrar al Gobierno. "Lo que tenemos que hacer es mantener la calma y ser responsables, trasladar que estamos trabajando para que haya un Gobierno y que es mucho más importante centrarse en buscar los apoyos y en cerrar un acuerdo con el PSOE", afirmó Vidal.

La petición morada de que el reglamento del grupo parlamentario de Sumar recoja la posibilidad de dar libertad de voto en ciertos asuntos tampoco ha suscitado demasiado entusiasmo entre los socios de coalición. "[Los diferentes partidos de Sumar] podemos tener algunas diferencias pero esas diferencias siempre se van a dirimir en el grupo parlamentario", aseguró la portavoz Lois, mientras otras fuentes de la alianza piden calma para redactar un reglamento que pueda satisfacer a todas las partes. "Queda un mes, no vamos a ir con prisa", sostienen estas fuentes.