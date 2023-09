La actividad plenaria ha vuelto a la Asamblea de Madrid. Este jueves se ha celebrado el primer pleno ordinario desde finales de marzo, seis meses sin actividad en el hemiciclo marcados por la celebración de las elecciones autonómicas de mayo y, después, por el verano. El parón apenas ha cambiado la dinámica de la sesión de control al Gobierno autonómico, con reproches de ida y vuelta entre los portavoces y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que a lo largo de la mañana no ha perdido oportunidad de volver a posicionarse en contra de una hipotética amnistía a los líderes del procés, así como del uso de lenguas cooficiales en el Congreso.

"Viendo cómo se ha retorcido el panorama comprenderá que a mí me preocupa porque todo lo que pasa en Cataluña", ha lanzado Díaz Ayuso a Juan Lobato, portavoz del PSOE, cuando este le ha requerido que esta legislatura la región y sus problemas sean protagonistas en el parlamento autonómico. "Hay oportunidades que estamos perdiendo y gente que está sufriendo", ha asegurado el también secretario general de los socialistas madrileños.

"Todo lo que pasa con los nacionalistas, que no es amor a Cataluña sino odio al español, lo pagamos desde la Comunidad de Madrid y eso a mí me fastidia", ha insistido la presidenta regional. Así ha dejado claro que no entra en sus claves obviar la clave nacional en los debates del parlamento autonómico, de hecho poco después también se ha pronunciado sobre el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja.

De acuerdo con la presidenta, este cambio del reglamento del Congreso busca "romper la convivencia". "¿Cuánto dinero nos va a costar todo esto a los de Madrid?", ha espetado Díaz Ayuso durante el pleno, una sesión en la que también ha mandado un 'recado' a Vox, grupo al que ha recordado que ya no necesita para aprobar sus medidas, como sí sucedía el pasado periodo de sesiones. "Ya no nos podrán bloquear", ha remarcado la líder del Ejecutivo a Rocío Monasterio, que le ha reclamado una bajada de IRPF para aliviar la situación de las familias y las empresas madrileñas y medidas para impulsar dinamizar la economía.

"La Comunidad de Madrid, si hace bien su trabajo, tiene una grandísima oportunidad de atraer inversión", ha afirmado la portavoz de Vox, que ha vuelto a pedir una reducción del gasto político "descomunal" en la Administración autonómica para reorientarlo a beneficios fiscales. "El PP lleva bajando los impuestos 17 años de forma ininterrumpida y lo hace cuando es posible", ha contestado Díaz Ayuso, quizás adelantando el rechazo a la propuesta de Vox de bajar medio punto el tramo autonómico de IRPF con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023.

Los diputados regionales han guardado al inicio de la sesión minutos de silencio en recuerdo de las víctimas de la DANA, del terremoto de Marruecos y de la mujer asesinada en Moratalaz, además de por el letrado de la Cámara Javier Sánchez, fallecido recientemente. Zipi/ Efe

Gobierno "verde" y caras "coloradas"

La mayor confrontación dialéctica durante la sesión de control al Gobierno, como viene siendo habitual desde 2021 en la Asamblea, la han protagonizado Díaz Ayuso y la líder de Más Madrid, Mónica García. La jefa de la oposición madrileña, como ya hizo este martes cuando visitó la Puerta del Sol en el marco de la ronda de reuniones con la presidenta, ha opinado que el Gobierno regional "está muy verde", una apreciación que la presidenta no ha dejado sin responder. "Este gobierno estará muy verde, pero les hemos puesto la cara colorada en las urnas (...) relájese que le quedan cuatro años muy duros", ha aseverado.

"No nos va a faltar ni un gramo de valentía para criticar los actos cobardes y dañinos de su Gobierno", ha remarcado García. La líder de Más Madrid ha augurado que esta legislatura la presidenta y líder del PP madrileño, a la que ha definido como una de las "perdedoras" del 23-J, usará el hemiciclo "numeritos, ruido y crispación" para "entorpecer el entendimiento" entre las diferentes opciones políticas.

"No ha dejado de decir propuestas irracionales, de utilizar a las mujeres", ha espetado Díaz Ayuso durante la réplica, turno durante el cual ha afeado a García "no decir nada" sobre algunas cuestiones de actualidad como la rebaja de la pena a uno de los miembros de 'La Manada' tras una revisión solicitada por su abogado por la ley del 'sólo sí es sí'.

Festival de la Hispanidad

Las intervenciones de la presidenta en la sesión de control han finalizado este jueves con una pregunta del portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien se ha interesado por las actividades que se organizarán en la región durante el próximo festival de la Hispanidad. Díaz Ayuso ha avanzado que del 6 al 15 de octubre se desarrollarán 165 actividades en la que será la tercera edición del festival, con República Dominicana como país invitado y Sevilla como ciudad-

En total, participarán 17 artistas de 17 países, siendo el plato fuerte el concierto gratuito que ofrecerá Carlos Vives el 14 de octubre junto a la Puerta de Alcalá, aunque a lo largo del festival habrá escenarios en la plaza Mayor, la plaza de España, Matadero y en Cibeles junto al Ayuntamiento de la capital.

"Si se dice que viajar cura el nacionalismo, la Hispanidad debería curar el odio y la división. No aceptamos los bandos, los frentes, el odio al vecino, la condena del que piensa diferente", ha opinado Díaz-Pache. El portavoz ha elogiado la organización del festival y también se ha posicionado contra el uso de lenguas cooficiales en el Congreso. "No vamos a renunciar a una España que se entienda y donde todos se entiendan", ha señalado.