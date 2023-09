Isabel Díaz Ayuso y Mónica García se acusan de falta de concreción: "Están muy verdes"

Segunda ronda de reuniones en la Real Casa de Correos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inició el lunes los tradicionales encuentros que abren el inicio de cada curso político con los portavoces de la Asamblea de Madrid con representación Política. La primera en acudir a la cita fue la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, tras ella asistió el portavoz del PSOE, Juan Lobato. Ambos tuvieron la oportunidad de trasladar sus diferentes propuestas e ideas a la presidenta madrileña. Este martes ha sido el turno de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha criticado al gobierno por no tener medidas concretas para el futuro. Tras la reunión, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha declarado que Más Madrid ha planteado algunas ideas, pero sin mucho desarrollo.

"Salimos más preocupados de los que entrabamos", ha afirmado García a su salida de la reunión. La dirigente de Más Madrid considera que el Ejecutivo Autonómico no tiene planes concretos para el futuro de la región. La portavoz ha manifestado que ellos traían "los deberes hechos "con muchas propuestas y preguntas. Sin embargo, García ha lamentado que no le hayan podido concretar datos ni medidas. "Tenemos un gobierno que está muy verde y no tiene ninguna solución para los madrileños", ha exclamado.

Durante la reunión, la portavoz de Más Madrid ha propuesto crear un plan "pionero y puntero" de adaptación para el cambio climático, congelas los descuentos del abono transporte y garantizar el bono alquiler joven, según ha explicado en la rueda de prensa. La dirigente también ha querido preguntar sobre cuestiones como la educación de 0 a 3 años, los barracones en colegios, el Hospital La Paz, sobre la creación de los centros de salud prometidos y sobre la derogación de la ley trans. Sobre las cuestiones planteadas García ha manifestado que no le han sabido dar respuesta. "Un gobierno que no basa sus decisiones en datos y en la realidad, es un gobierno que no tiene intención de solucionar nada", ha opinado

Tras el encuentro también se ha pronunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, que ha contradicho las palabras de Mónica García. "Nos han trasladado algunas ideas sobre planes, pero sin mucha concreción, a veces confunden que esto no es el parlamento", ha expresado.

El consejero ha querido recordar algunos de los planes que tiene el Gobierno regional: reducción de ratios, plan de natalidad, bono alquiler, rebajar de impuestos, plan renove y el arco verde, entre otros. García Martín ha reflejado que la reunión se ha desarrollado en un tono correcto, pero ha expresado que desde Más Madrid "se mueven mucho por titulares". El portavoz del Gobierno ha querido recordar a García que en los últimos comicios los madrileños le dieron amplia mayoría a Díaz Ayuso porque consideraron que estaba preparado para "afrontar los retos". "El objetivo de estas reuniones era centrarse en las medidas y los objetivos compartidos para mejorar la calidad de vida de los madrileños", ha terminado diciendo.