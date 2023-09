Sara Herrero, neuropsicóloga: "Los niños con discapacidad necesitan desconexión y flexibilidad sin romper con las rutinas"

Un perfil “muy amplio” de niños con distintas discapacidades, enfermedades y síndromes raros, trastornos de neurodesarrollo, TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad) o dislexia no deben romper “del todo” con sus rutinas escolares en verano para suavizar su vuelta al colegio en septiembre y que no les cueste tanto retomar los hábitos en la vuelta al cole.

Es el consejo que comparte la neuropsicóloga Sara Herrero Lozano, que por su experiencia con este tipo de pacientes sostiene que “no se trata de no salir nunca de las terapias”, pues también necesitan “un periodo de desconexión y flexibilidad”, aunque “sin romper con las rutinas totalmente”.

Si esta ruptura se produce, remarcó Herrero, “pierden seguridad y confianza, porque reciben información contradictoria”. Para entenderlo puso el ejemplo de la necesidad de no bajar la guardia en permitir vía libre en el uso de las pantallas y en los horarios. Estos niños no pueden tener la idea de que se puede jugar con la tablet por capricho en verano porque luego no saben acotar ese uso durante el curso; y algo similar ocurre con la hora de irse a dormir.

“Que no haya contraste fuerte, de pasar de una mayor flexibilidad, rutinas más laxas y actividades nuevas y diferentes en verano a perder la estructura que a ellos les sirve para tener confianza y desarrollar su autonomía y que no les cueste tanto de cara al colegio”, recomendó.

Herrero, que dirige el gabinete multidisciplinar de la Fundación Querer, indicó también la importancia de la colaboración del ámbito familiar, escolar, terapéutico y de ocio para que estos niños tengan una mejor calidad de vida.

Para ello, la Fundación Querer trabaja en Madrid en esas distintas vertientes con el centenar de familias a las que atiende: un colegio de educación especial ('El Cole de Celia y Pepe', especializado en niños con trastorno del lenguaje en Madrid de 4 a 16 años) y un gabinete multidisciplinar (que también es centro de atención temprana). Precisamente, se acaba de reforzar ese gabinete que ofrece “terapias clínicas de intervención y profesionales cualificados para poder atender todas las necesidades a lo largo del desarrollo” desde la infancia hasta la juventud.

Perspectiva multidisciplinar

Médicos como pediatras, neuropediatras, psiquiatras y gastroenterólogos y terapeutas psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas educacionales, psicopedagogos y maestros forman un “equipo cohesionado” para que cada niño “pueda ser atendido en todas las áreas que necesite”, presumió la directora del gabinete.

En la Fundación Querer, subrayó Herrero, son importantes las consultas, las evaluaciones y las terapias de seguimiento, pero también otros servicios “no principales” que son cruciales para niños y familias, como clubes de amigos que permite a niños más pequeños o ya adolescencia relacionarse con otros y fomentar sus habilidades sociales. “Y que encuentren amigos, que a veces les cuesta a estos niños en los colegios, y tengan su grupo de referencia”, indicó la especialista.

Ocio y terapia

Estos clubes están coordinados por terapeutas, no monitores al uso, por lo que también en ese tiempo de ocio y distensión “no se pierde el marco terapéuticos, están más relajados, es un momento más lúdico y no sienten que les toca trabajar”. En ocasiones hacen salidas y excursiones para buscar también su inclusión social.

También tienen esos objetivos los campamentos que se organizan en verano, Navidad y Semana Santa y en las extraescolares adaptadas que ofrece el colegio también para niños con discapacidad no matriculados en el centro.

De cara a las familias, a las que define como "las grandes olvidadas", explicó que en la Fundación tienen "grupos de apoyo con encuentros un viernes al mes en la Fundación”, donde se abordan temas de interés, asuntos prácticos y a la carta, desde a qué ayudas optar, recursos burocráticos, qué pueden esperar de un diagnóstico o cómo afecta a su vida.