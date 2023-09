Pablo Motos alerta de una estafa en Google, Facebook e Instagram con su imagen

Este martes, Pablo Motos paró la entrevista que le estaba haciendo a Luis Tosar e Inma Cuesta (que presentaron la película Todos los nombres de Dios) en El Hormiguero para denunciar una estafa.

"Quiero aprovechar un segundo para contar una cosa que está pasando, que es una noticia falsa sobre mí, pero que no es una noticia falsa, es una estafa", señaló.

"Están usando mi nombre para anunciar que me han detenido por revelar un secreto con el que uno puede ganar muchísimo dinero. Es una estafa para que inviertas en bitcoins en la que está cayendo mucha gente", explicó.

"El otro día me encontré a varios taxistas en una parada y me preguntaron si funcionaba o no, pero no sabía a qué se referían. Resulta que es una estafa que en Inglaterra se llama la 'despellejacerdos' porque te quitan todo el dinero poco a poco", comentó Motos.

El valenciano denunció que "primero, inviertes una cantidad de dinero en una plataforma falsa donde parece que estás ganando bastante dinero, te van pidiendo más, te van pidiendo más, y cuando quieres sacarlo no puedes".

"Entonces, te llama un abogado y te dice que te puede ayudar, pero que le tienes que pagar. Luego te llama un policía y te dice que has invertido tu dinero de una forma fraudulenta y que también le tienes que pagar. Y de esa forma te van quitando todo tu dinero. El problema es que está cayendo mucha gente porque está mi foto por todas partes diciendo eso", aseguró.

"¿Quién está cobrando esta publicidad de miles y miles de euros a sabiendas de que es una estafa con mi cara y con mi nombre, por supuesto sin mi consentimiento? Pues Google, Facebook e Instagram", afirmó muy molesto.

El valenciano comentó que les llamó, le dijeron que no podían hacer nada porque tienen mucho volumen de publicidad, pero que lo que sí podían hacer era cobrar el dinero que cobran, "que entiendo que tendrá una procedencia", añadió.

"O sea, alguien con nombres y apellidos, una empresa, envía un dinero a alguien que lo cobra. El que lo envía es el estafador y Google, Facebook e Instagram deberían no ser cómplices de esto y de denunciarlo", continuó diciendo.

"Con mi nombre ya han hecho varias estafas de este tipo. Le pregunté a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, porque también utilizaron su cara, y me dijo que no perdiera el tiempo porque cambian de sede muy a menudo y cuando les van a coger ya no están en ninguna parte", recordó el presentador.

El conductor del programa de Antena 3 aseguró que ya denunció un caso similar la última vez que lo hicieron: "Pero cuando llega al juez ha pasado mucho tiempo y los enlaces ya no están".

"Entonces esta vez le he pedido ayuda a la unidad de delitos informáticos, a ver si tenemos un poco más de velocidad y les podemos pillar. En cualquier caso, me siento fatal con esto, no os fieis de la publicidad que veáis en Google, Facebook e Instagram 'vestidas' de noticias porque pueden ser falsas. Tened cuidado", advirtió Motos a sus espectadores.

La hormiga Trancas se sumó a la conversación para destacar que "en Instagram no se enteran de quién pone la publicidad, pero pones un pezón y al minuto te han censurado la foto. Para lo que quieren sí que están atentos los jodíos".

"Eso es lo que llama la atención, tienen un algoritmo muy sofisticado que es capaz de saberlo todo de ti, pero no saben cuando les entra publicidad engañosa", añadió Motos. "Si hay voluntad, debería poderse", concluyó Tosar.