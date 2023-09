Detectan una estafa con QR falsos en Bicimad

"Visto en Plaza Benavente, QRs falsos encima del QR de las bicis que llevan a una plataforma de pago". Así alertaba una joven de un intento de estafa a los usuarios de Bicimad. Desde el Ayuntamiento de Madrid ya han comenzado a retirar todas las pegatinas falsas para evitar que puedan producirse timos. Además, han denunciado los hechos a la Policía Nacional.

Lunes. Primera hora de la mañana. Ane Miren se disponía a coger una de las bicimad aparcadas en la plaza Jacinto Benavente. Ha abierto la cámara de su teléfono móvil para escanear el código QR que aparece pegado en estos vehículos de movilidad sostenible para desanclarlo y poder rodar por Madrid. Sin embargo, al hacerlo, la página web a la que le ha trasladado era "una plataforma de pago".

Una vez entro, le pedían que pagase 5£. "Ni siquiera estaba en euros", explica. Ha sido este el detalle con el que se ha dado cuenta de que algo estaba yendo mal. Por ello, ha decidido escanear el código QR con la aplicación de Bicimad, donde no ha sido reconocido.

El Ayuntamiento ha confirmado la detección de este intento de estafa. "La EMT ha detectado la presencia de un adhesivo con un código QR en algunas bicicletas de Bicimad que remite a una web para realizar pagos por horas", explican fuentes del área municipal de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad. Por este motivo, han procedido a retirar todas las pegatinas falsas y "ya se ha denunciado ante la Policía Nacional".

Además, desde la EMT están informando a los usuarios de que "siempre se utilice la aplicación de Bicimad para escanear los códigos QR", ya que es la forma en la que se evita que puedan redirigir a páginas fraudulentas.

Dos semanas para cambiar al nuevo sistema

El 30 de septiembre será el último día para que los usuarios de Bicimad puedan migrar al nuevo sistema. A partir de esa fecha, tendrán que darse de nuevo de alta en la plataforma, ya que la red antigua quedará desactivada.

No obstante, el no realizar esta migración a tiempo no implica la pérdida del abono, sino que al darse de nuevo de alta se mantendría su vigencia. Con ello, quieren evitar que los usuarios puedan verse perjudicados por el cambio de sistema.