Los usuarios de Bicimad tendrá que cambiar al nuevo sistema antes del 30 de septiembre

Un mes. Es el tiempo que queda para que los usuarios puedan migrar del sistema antiguo de Bicimad al nuevo. A partir del 30 de septiembre, ya no podrán hacerlo y será necesario darse de nuevo de alta en la plataforma. Esa es la fecha en la que la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT) ha anunciado que jubilará definitivamente la red antigua y pondrá el punto final a la convivencia con el nuevo programa.

Aunque fue a finales de febrero cuando el Ayuntamiento anunció que iba a ponerse en marcha el nuevo Bicimad, todavía quedan algunos usuarios que no han hecho el cambio. Por este motivo, desde la EMT van a volver a contactar con todos ellos para informarles de la necesidad de hacer esta migración y poder seguir haciendo así uso de estas bicicletas.

¿Qué pasa si no migran de sistema?

En cualquier caso, el hecho de no haber hecho el traspaso de un sistema a otro no supondrá la pérdida del abono pagado de Bicimad. Desde la EMT informan de que aquellos usuarios que, por cualquier motivo, no lo hayan cambiado y su abono siga vigente, pueden mantenerlo en el nuevo sistema. Lo único que deben hacer es registrarse en el nuevo Bicimad con el mismo identificador que tenían en la cuenta anterior.

Con esta medida, tratan de evitar que los usuarios ya registrados antes de que comenzase el cambio a las nueva bicimad se vean "perjudicados" por el cambio de sistema.

No obstante, recomiendan realizar la mudanza a la nueva plataforma antes del 30 de septiembre. Esta gestión puede llevarse a cabo de manera simple a través de la propia aplicación móvil. En el menú de opciones, existe una concreta de asistencia que indica los pasos a realizar, que consisten en rellenar una serie de datos.

El nuevo Bicimad

Está previsto que a finales de septiembre también termine la implantación de las 611 bases y 7.500 bicicletas a lo largo de toda la capital. La ampliación de Bicimad, con la que el Ayuntamiento ha querido llegar a los 21 distritos de la capital, es un proyecto enmarcado en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 con la que busca consolidar Madrid "como una capital de referencia en el compromiso con la movilidad sostenible y la mejora de la calidad del aire".

La puesta en marcha de este proyecto comenzó el pasado 7 de marzo, momento en el que también se inició el periodo de gratuidad. En un principio, iba a tener cinco meses de duración— hasta el 31 de julio—, sin embargo, el Consistorio anunció que se iba a alargar hasta final de 31 de diciembre. Con ello, buscan potenciar el nuevo sistema de bicicletas y la movilidad ciclista.

Actualmente, ya solo funcionan bases y bicimads del nuevo sistema. Fue a finales de mayo cuando se retiraron las últimas estaciones y vehículos a motor de la red antigua.

Récord de viajes en un día

Bicimad superó este lunes por primera vez en su historia los 30.000 viajes diarios. Se trata de 4.000 más que en su anterior marca personal, alcanzada el pasado 25 de agosto. Además, los usuarios registrados en el sistema superan ya los 185.000, según informan desde la Empresa Municipal de Transporte de Madrid.