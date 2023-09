La UE ya supera a EEUU en ayuda a Ucrania: cómo se ha llegado a este punto

Europa quiere estar cerca de Ucrania, el tiempo que sea necesario y hasta donde sea posible. En Bruselas se repiten esa frase cada día y lejos de ser un mantra las cifras dicen que se trata de una realidad. Tanto es así que la Unión Europea ya ha superado a Estados Unidos en el respaldo a Kiev, según los datos del Kiel Institute for the World Economy hasta el 31 de julio de 2023. Las instituciones europeas han comprometido ya (que no entregado) para Ucrania un total de 77.080 millones de euros frente a los 23.850 millones que ha prometido Washington desde el punto de vista económico.

La cosa cambia en el caso del apoyo militar, donde EEUU ha firmado 42.100 millones en total, y la UE solo ha llegado a los 5.600. En el caso del respaldo humanitario, las cifras son más cercanas: 3.540 millones en el caso de la Casa Blanca y 2.140 cuando se mira al papel de Bruselas y los Estados miembros. Con todo, la suma total es favorable a la Unión Europea; pero, ¿cómo se ha llegado a este punto?

Por países hay que mirar dos esferas, como son la ayuda directa hacia Ucrania pero también cuánto supone este apoyo respecto al PIB nacional de cada Estado (ya sea miembro de la UE o no, como es el caso del Reino Unido). Sorprende por ejemplo la situación de Alemania, país que ha tenido que virar su política precisamente tras la invasión rusa, con un refuerzo importante de la parte de Defensa: así, Berlín ha comprometido para Ucrania más de 17.000 millones de euros en ayuda militar, a los que hay que añadir otros 2.480 en respaldo humanitario. En este sentido, queda por delante de otros países como el mencionado Reino Unido o Noruega.

Si se pone el foco dentro de la UE, los Bálticos y los nórdicos lideran la clasificación en el empuje a Kiev para responder a la agresión rusa. Lituania ha comprometido ya un 1,4% de su PIB, mientras que representa el 0,46% de la ayuda que ha fijado la UE. Detrás se encuentra Estonia, con un 1,3% del PIB y el 0,49% del respaldo total comunitario. Dinamarca (1,1% y 0,6% respectivamente); Letonia (1,1% y 0,48%) y Eslovaquia (0,65% y 0,72%) completan el top-5, con los países miembros del sur mucho más rezagados.

España, de hecho, no está entre los primeros de la lista en ninguno de los casos. En general se encuentra en el puesto 17 de países (16 si se aparta la ayuda global de la UE), habiendo prometido 520 millones de euros en ayuda financiera y 330 desde el punto de vista militar. Cambia un poco la cosa cuando se miran los porcentajes: desde Madrid se ha pactado apoyo a Kiev por valor del 0,07% del PIB y además el respaldo asegurado corresponde al 0,76% de lo prometido por la Unión Europea. España, pese a estar bastante abajo en la clasificación, es el Estado miembro del sur de Europa con mejor posición, según los datos.

"Lo que demuestra esto es que el compromiso con Ucrania se mantiene intacto", resuelven las fuentes consultadas por 20minutos, que aseguran que las instituciones aspiran a que el apoyo a medio y largo plazo ayude también a Kiev a "caminar hacia la UE". Y es que como país candidato a la adhesión Ucrania no puede quedar "atrás" a la hora de trabajar ya no solo en la propia guerra, sino tampoco en la reconstrucción y en el desarrollo cuando esta acabe. "Esperemos que sea pronto y siempre con las demandas del presidente Zelenski como base", concluyen.

Eider Gardiazábal, eurodiputada del PSOE y miembro de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, explicó hace algunos días que la estrategia "tendrá que darse a largo plazo" y con todos los fondos "bajo un mismo paraguas". En eso trabajan ahora las instituciones, pero no hay riesgo de que no cuadren las cuentas de la UE. "De momento eso no pasa", asegura la eurodiputada, consciente eso sí de que el escenario podría cambiar si el conflicto se alarga durante varios años.

"Hasta ahora se ha ido trabajando en esas ayudas de una forma un poco desestructurada y sobre necesidades, pero ya hay un plan a medio plazo mejor organizado, con préstamos y con subvenciones, un poco parecido al plan de recuperación europeo". La clave está en que "los ucranianos tengan una perspectiva y una predictibilidad más claras", añadió la eurodiputada española.

Por su parte, Daniel Gil, analista de The Political Room, sostiene que "tiene todo el sentido que la UE haya superado en ayuda a Ucrania a Estados Unidos pero hay que hacer una aclaración previa, y es que desde el principio de la invasión se ha criticado por parte de algunas voces la dinámica de la Unión" porque se decía que EEUU "estaba apoyando mucho más y de manera mucho más rápida a Kiev", así que, dice Gil, las cifras desmienten esos posicionamientos. "Estos análisis no tenían la imagen completa, porque esto no fue así nunca". Lo que ocurre es que la UE y EEUU acordaron "una especie de división del trabajo". EEUU se queda con la Defensa, la UE con la economía y el respaldo financiero.

"En el caso de la UE la imagen era más de ir arrastrando los pies" por una cuestión de tener que darse un consenso entre los 27 Estados miembros. Pero la imagen completa del apoyo a Ucrania "no era esta". La clave para Bruselas está en la parte financiera, igual que pasa con la Casa Blanca con la parte militar. "Lo que demuestra esto es precisamente las fortalezas y debilidades de cada uno; y realmente la UE tiene unas capacidades militares están muy lejos de los niveles de Rusia, Estados Unidos o China", prosigue Gil, y por eso "se centra en lo que puede aportar, que es dinero".