Así es Madrid Mobility360, la aplicación para moverse por la ciudad

Moverse por Madrid puede llegar a ser un quebradero de cabeza, sobre todo para los que no conocen la ciudad. Hay muchas opciones sin tener que depender del coche particular —algunos no pueden acceder a la Zona de Bajas Emisiones—, pero a veces resulta complicado elegir el mejor medio de transporte para llegar lo más rápido posible al destino.

Existen aplicaciones que muestran las diferentes opciones de movilidad por la capital española: Moovit, Google Maps... A estas se le suma una nueva. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado una plataforma que forma parte de su Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

Madrid Mobility 360, la aplicación de la EMT, ofrece información a los usuarios del nivel de ocupación de los autobuses, calcula rutas por la ciudad a través de BiciMAD o de vehículos compartidos —motos, coches y patinetes eléctricos— y permite pagar el billete de autobús.

Diferentes opciones de movilidad

La aplicación permite planificar los viajes. Los usuarios podrán elegir las rutas y combinaciones que mejor le convengan para llegar a su destino. En la pantalla principal hay un mapa interactivo con la información necesaria para moverse por la ciudad. Se muestran las diferentes paradas de autobús con los horarios y la ocupación en tiempo real.

Madrid Mobility 360 permite ver todas las opciones de movilidad eléctrica que permite la ciudad —como BiciMAD y AparcaBici—, además de las diferentes empresas de monopatines, motos y coches eléctricos que se pueden utilizar y alquilar en la zona. La aplicación ofrece todo tipo de información sobre estos transportes: nivel de autonomía, matrícula, empresa que lo gestiona o número de cascos.

A esto se le suma que la aplicación trabaja con BiciPark, que permite encontrar aparcamiento para las bicicletas. Dentro de toda las opciones que ofrece, Madrid Mobility 360 muestran datos de las siguientes empresas:

Bicicleta : Lime, Bolt, BicimadGo, Dott, BiciMAD y Bird

: Lime, Bolt, BicimadGo, Dott, BiciMAD y Bird Bici eléctrica : Bird, Voi, Lime, Superpedestrian, Cabify y Bolt

: Bird, Voi, Lime, Superpedestrian, Cabify y Bolt Moto eléctrica : Cabify, Cooltra y Acciona

: Cabify, Cooltra y Acciona Coche eléctrico: Wible, Sharenow y Ubeeqo

Los usuarios, al seleccionar su destino en la aplicación, podrán ver las diferentes rutas, precios y tiempo que tardarían. Estas se pueden ir modificando al gusto de cada uno, eligiendo por ejemplo el recorrido máximo que se quiere hacer caminando o el medio de transporte preferido para moverse.

Pago rápido del billete de bus

Las personas que se hayan registrado previamente en Madrid Mobility 360 podrán pagar el billete sencillo del autobús directamente desde la aplicación, además de ver el nivel de ocupación, las emisiones de CO2 y las frecuencias con las que pasa la línea.

También los interesados podrán adquirir el TransBus, que es un billete que cuesta 1,80 euros y permite realizar todos los transbordos y viajes de forma ilimitada durante una hora. Los usuarios tendrán que seleccionar el título en la aplicación y acercarlo al lector de QR del autobús, así se validará y se realizará el pago directamente desde la aplicación.

Además, Madrid Mobility 360 permite registrar una tarjeta dentro de su sistema y así poder pagar los servicios de BiciMAD, BiciPark y la tarjet ade aparcamiento de la EMT.