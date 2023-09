El camino al consuelo de Emma Igual, la cooperante fallecida en Ucrania: "Era una líder muy apasionada por su trabajo"

"Toda su vida estaba dedicada a la ayuda de los demás". Así describe Katia, una joven ucraniana, a Emma Igual, la voluntaria española fallecida el sábado en el país por un ataque ruso al convoy en el que viajaba en dirección a Bajmut. Katia se unió a la organización ‘Road to relief’ (camino hacia al alivio, al consuelo o a la ayuda), que dirigía esta barcelonesa, en abril de 2023. Con solo 22 años, decidió a ayudar a Emma en su labor cuando comprobó como esta ONG ayudaba a la gente de la región del Donetsk.

Gestionar una organización que ayuda a los demás en la zona de guerra no es una tarea fácil. Hay que recaudar fondos, buscar voluntarios, estar en contacto con los militares para obtener acceso, coordinar los distintos grupos… Tampoco es siempre gratificante porque a pesar de poner todo tu empeño, resulta imposible atender a todo el mundo que lo necesita. Muchas veces la gente paga toda la frustración y el dolor que les provoca la guerra con los únicos dispuestos a aliviar por lo menos una parte de esa carga. No es raro encontrar peleas en las colas de ayuda en los pueblos destruidos por los bombardeos. Una de las cosas más complicadas entre los voluntarios es establecer las prioridades y decidir quién necesita qué, y cómo distribuir la ayuda de la manera más justa posible…

"Todas estas tareas las manejaba Emma. Es un trabajo bajo estrés constante y una responsabilidad enorme. Teníamos alrededor de 30 personas trabajando en la organización. Se nos presentaban distintas situaciones, y a veces era muy emocionante. Pero era un líder y muy apasionada por su trabajo", afirma Katia. Esta voluntaria, nacida en Debáltsevo, una localidad que lleva años bajo control ruso, hace tiempo que vivía fuera de allí. Pero gracias a su trabajo en Road to relief pudo ayudar, y sentirse más cercana, a su gente, azotada por una guerra que no cesa.

"Es mi casa y es mi pueblo. Sentía la necesidad de hacer algo por ellos", comenta Katia. Cuando se tomaba una pausa en esta actividad, Emma siempre le decía que podía volver cuando quisiera. "Aquí tienes tu casa", le aseguraba. Entre estas misiones conjuntas, ocupa un lugar especial en la memoria de Katia la historia de evacuación de una familia con un niño autista de la ciudad de Toretsk.

Aquellos que la han tratado recuerdan a Emma, de 32 años, como una mujer con un sentido fantástico que ayudaba a hacerle la vida más fácil a sus compañeros en el Donbás. Le gustaba vestirse de colores vivos, aunque las fotos en el frente siempre la muestran con ropa oscura y un chaleco antibalas marrón. Oleksiy Otkydach, productor para medios españoles, se acuerda de verla incluso con tacones en alguno de sus proyectos en esta región. Según Oleksiy, la labor que hacía la organización Road to Relief allí era muy significativa: evacuación de civiles, asistencia médica, rescate de animales, distribución de la ayuda humanitaria entre la población...

Según los voluntarios de la organización, tenían contactos en los pueblos e intentaban planear sus visitas de forma segura. Disponían de unas clínicas móviles que llegaban a las casas de los civiles que vivían en 'las zonas rojas' y no tenían acceso a asistencia médica más de un año. Pero cada voluntario sabe que el trabajo en la zona de guerra es un peligro constante.

El ataque en el que murió Emma se produjo a las 10 de la mañana, cuando junto con otros cuatro voluntarios estaba pasando por la zona de Chasiv Yar… Un ataque ruso y un impacto directo provocó un incendió en el coche que acabó con su vida y con la de su compañero canadiense Anthony Tonko Ihnat. Los otros dos ocupantes -Ruben Mawick, médico voluntario de origen alemán, y Johan Mathias Thyr- se encuentran gravemente heridos con metrallas y quemaduras en el hospital de estabilización cercano a Bajmut al que fueron trasladados.

Imagen de la cooperante española Emma Igual, directora de Road to Relief y muerta en Ucrania en un ataque ruso, en una imagen difundida en las redes sociales de la ONG en diciembre de 2022. @road2relief_ua (INSTAGRAM)

Para Emma, no era su primera guerra. Colaboró antes con varias ONG en Grecia, Myanmar, Kenia o Marruecos, entre otros lugares. Pero el conflicto en Ucrania, según comentan sus compañeros, era muy especial para ella. Más cruel y peligroso. Cuando no participaba en las misiones de rescate, pasaba horas sentada detrás de su ordenador escribiendo cartas, buscando fondos y realizando tareas de coordinación. La evacuación de los civiles siempre fue su prioridad, aunque consideraba que los soldados ucranianos en cierta manera también son 'civiles', porque muchos de ellos no eligieron ser profesionales de la guerra: les tocó luchar por su país.

Este domingo, hasta el Ministerio de Defensa ucraniano agradeció su labor y la del cooperante alemán fallecido. "Dieron todo su esfuerzo cada día para mitigar las consecuencias del terror sistemático entre civiles por parte de los ocupantes rusos. Una dolorosa e irreparable pérdida. Emma y Anthony estarán siempre en nuestros corazones", rezaba el texto enviado por Defensa en sus redes sociales.

No fueron el único. Desde toda Ucrania se sumaron al dolor por la muerte de Emma. "Fuiste una persona divertida y maravillosa que compartió mucho con nosotros. Lo ocurrido es muy injusto y nos vengaremos por cada vida que se han llevado los rusos", escribía Kateryna Bosiachenko.

Otra usuaria, que se autodenomina Anna Odesa en Twitter, se preguntaba: "¿Cuánta gente conoces que deje su vida, su carrera, su familia y amigos para irse a ayudar a gente que no conoce a riesgo de perder su vida? Yo tengo el honor de conocer a gente así. Algunos de estos héroes han muerto por nosotros. Solo puedo ofrecer mi gratitud y recuerdo. Pero no es suficiente. ¿Cómo podría serlo?" Unas palabras que no dejan espacio para el consuelo, acerca de alguien que hizo todo lo que pudo para trazar una camino hacia a él.