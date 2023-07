Kiev llora en el adiós a una de sus grandes promesas literarias: "Están matando nuestra identidad cultural"

Las cifras de las pérdidas de nuestro ejército están clasificadas

No habrá datos hasta el final de la guerra.

Habrá un vecino, el marido de una chica rara

que plantó flores rojas

Un amigo que no avisó a nadie

El profesor al que tanto queríamos

La chica que molestaba a todos

El pintor que siempre gustó a todos

pero parecía amar a esa chica

En nombre de los secretos de Estado

Juro que no contaré los muertos

No contaré hasta el final de la guerra

(En realidad, empecé... y perdí la cuenta).