Díaz avisa a Calviño: "Trabajaré para que no se produzca la entrada saudí en Telefónica"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, ha trasladado a la vicepresidenta primera Nadia Calviño que el Gobierno "no puede consentir" que la adquisición por parte de la saudí STC de una participación del 9,9% en la compañía Telefónica continúe. "Mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender", ha señalado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación del libro 'Por una Constitución de la Tierra' de Luigi Ferrajoli.

Para Díaz, España debe "pensar" en cuáles son los sectores estratégicos del país, quién puede formar parte de los consejos de administración de esos sectores y cuáles son los límites. "Desde luego trabajaré para que esta operación no se produzca", ha reiterado.

Según la líder de Sumar, "todos los países reglan y normativizan estas situaciones" y cree que España tiene mucho que hacer todavía en materia industrial, especialmente en lo referido a los sectores estratégicos. "Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país. Y como tal empresa estratégica y con el manejo de lo más importante seguramente de nuestras vidas, que son los datos, -no solamente es el petróleo en el siglo XXI- y que todo radica en los mismos, desde luego mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe", ha insistido.

La operadora de telecomunicaciones Saudí Telecom (STC) anunciaba este martes haber adquirido el 9,9% de las acciones de Telefónica por 2.100 millones de euros, con lo que la empresa, gestionada por el Estado de Arabia Saudí, se convierte en el primer accionista de largo de la teleco, muy por encima de BBVA (4,87%), BlackRock (4,48%) o Caixa (3,5%).