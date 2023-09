La entrada de Saudi Telecom en Telefónica pone en alerta al Gobierno: ¿Quién está detrás? ¿Se puede paralizar la operación?

La irrupción del grupo saudí STC (Saudi Telecom Company) como principal accionista de Telefónica tras anunciar la adquisición de un 9,9% de la compañía ha sido bien recibida en los mercados, pero ha puesto en alerta al Gobierno, que ha asegurado que velará "por la autonomía estratégica" de nuestro país. Estas son las claves del desembarco saudí en Telefónica:

¿En qué consiste la operación?

Saudi Telecom va a adquirir una participación del 9,9 % en Telefónica por valor de 2.100 millones de euros y se convertirá así en el primer accionista de la operadora española. La adquisición se llevará a cabo mediante la compra de acciones representativas del 4,9 % del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros sobre otro 5%.

¿Quién está detrás de Saudi Telecom?

Saudi Telecom Company (STC) es el mayor operador de telecomunicaciones de Oriente Medio y el norte de África, con sede en la capital saudí, Riad. Cuenta con una capitalización bursátil cercana a los 50.000 millones de euros y pertenece en un 64% al fondo soberano saudí, presidido por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Saudi Telecom, el principal operador de telecomunicaciones en Oriente Medio y el norte de África. STC

¿Por qué STC se interesa por Telefónica?

El presidente de STC, Mohammed K. A. Al Faisal, ha comentado que su compañía comparte muchas similitudes con Telefónica y ha destacado que "esta importante inversión a largo plazo" está alineada con "la estrategia de crecimiento" de su compañía, que ya ha realizado inversiones en el sector de la información, la comunicación y la tecnología, tanto en Arabia Saudí como en el extranjero.

STC también ha querido dejar claro que no tiene intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica. No obstante, fuentes de la compañía saudí aseguran que aún es pronto para valorar si STC pedirá un asiento en el Consejo de Administración de Telefónica, algo que no descarta.

"La inversión es muy rentable para STC. Los flujos de tesorería de Telefónica son muy interesantes y al precio que está ahora da un 8% de rentabilidad en dividendos, que es una barbaridad en una empresa tan segura y con proyección de subir su cotización", afirma Leticia Poole, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Valencia.

¿Qué supone para Telefónica?

Francisco Joaquín Cortés, coordinador del Máster en Asesoramiento Financiero y Bancario de la UNIR, indica que para la multinacional española "supone un espaldarazo financiero y refrenda la estrategia que tienen la compañía y su consejo de administración".

"Telefónica va a salir reforzada para los grandes retos que tiene por delante en las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y otras áreas fundamentales en el sector de las telecomunicaciones", añade.

¿Qué dice la dirección de Telefónica?

La compañía solo ha comentado que "toma nota de la aproximación amistosa" de STC al grupo y "de su apoyo al equipo directivo, a la estrategia de Telefónica y a su capacidad para crear valor".

No obstante, la operación también ha sorprendido a la propia dirección de la multinacional española, que no tuvo conocimiento de la operación hasta este martes, cuando informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha viajado este mismo miércoles a Arabia Saudí, junto al consejero delegado de la compañía, Angel Vilá, para reunirse con la dirección de Saudi Telecom y conocer de primera mano el proyecto de inversión.

¿Qué dice el Gobierno?

El ministro en funciones de Industria, Héctor Gómez, ha asegurado que el Gobierno está analizando "el alcance y las características" de la operación. "Estamos hablando de un operador estratégicamente relevante porque está jugando un papel crucial dentro de la transformación digital en nuestro país. Estamos estudiando la operación con mucho detenimiento y vamos a hacerle un seguimiento".

Más allá ha ido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha pedido "una mejor regulación y una protección para evitar OPAs" y ha subrayado que "España debe preservar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles".

Por su parte, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha admitido que la empresa saudí comunicó esa operación al Gobierno este martes, pero ha mandado un mensaje de "tranquilidad" y ha indicado que "debe ser interpretada en clave de apoyo al equipo de dirección de Telefónica y a España".

"Hemos recibido la información por parte de la empresa adquiriente y estamos analizando todos los factores relevantes con el objetivo de proteger los sectores estratégicos del país, pero al mismo tiempo reforzando el atractivo de nuestro país como foco de atracción de inversiones extranjeras", ha dicho.

¿El Gobierno puede paralizar la operación?

Saudi Telecom ha adquirido el 4,9% de Telefónica en acciones de la compañía, pero el 5% restante que pretende adquirir debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. "Cuando una empresa extranjera quiere participar en una empresa estratégica de relevancia para la defensa nacional o los intereses de España y esa participación exceda del 5%, necesita la autorización expresa del Gobierno", explica Leticia Poole.

"Esa autorización debe ser previa y en este caso parece que no se ha cursado porque el Gobierno se enteró este martes, como ha dicho la ministra Calviño", añade Poole, quien subraya que el Consejo de Ministros tiene ahora "un plazo de tres meses, hasta la primera semana de diciembre" para analizar y autorizar la operación. "En tanto no se autorice, la compra carece de efectos jurídicos y económicos", subraya.

Al respecto, la empresa saudí STC ha trasladado este miércoles que pedirá autorización "en los próximos días" al Ministerio de Defensa para hacerse con el 9,9 % de Telefónica.

¿Cuáles son las opciones del Ejecutivo?

"El Gobierno puede autorizar sin restricciones esta operación, algo que no se debe producir desde mi punto de vista, o puede denegarla, pero también puede optar por una alternativa híbrida que consistiría en autorizar la operación, pero limitando los derechos políticos o de participación del fondo saudí en Telefónica", señala Poole.

¿Por qué Telefónica es una empresa estratégica?

Además de su importancia capital para las telecomunicaciones en España, la compañía española mantiene una estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa. "Telefónica es en estos momentos un proveedor del Ejército en todo lo referente a conexiones, fibra óptica y ciberseguridad. Es un sector muy delicado y sometido a autorización previa del Gobierno", apunta la profesora de la Universidad Europea.

¿España está protegida frente a inversores hostiles?

Francisco Joaquín Cortés defiende que España "tiene una legislación antiOPA" muy estricta y no cree necesario un mayor control sobre inversiones extranjeras. "Este proyecto de inversión va a pasar por el Consejo de Ministros y tiene las garantías suficientes en materia de legislación antiOPA para salvaguardar los intereses estratégicos de España", asegura.

Cortés explica que la legislación fue modificada este verano para hacerla aún más restrictiva frente a inversores extranjeros hostiles, ya que la anterior legislación solo requería de la autorización del Gobierno cuando la compra excediera del 10% del capital de una empresa. La modificación rebajó ese requisito al 5% para empresas consideradas estratégicas para los intereses de España, como es el caso de Telefónica.

¿Cómo ha reaccionado la compañía en la bolsa?

Las acciones de Telefónica se han llegado a revalorizar más de un 2,5% en la apertura de la sesión en la Bolsa de Madrid, aunque posteriormente han ido moderando las ganancias. La respuesta de los inversores ha sido positiva en los mercados financieros.