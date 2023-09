Trias niega que la alcaldía de Barcelona sea moneda de cambio en las negociaciones de investidura

El presidente del grupo municipal de Junts per Catalulunya y jefe de la oposición en el Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha negado esta mañana que la alcaldía de Barcelona pueda ser moneda de cambio en las negociaciones que el PSOE ha de abrir con su formación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En su primera rueda de prensa como jefe de la oposición en el consistorio, Trias ha querido dejar que “cualquier negociación será de conceptos, no sobre sillas”.

Xavier Trias ha querido salir al paso de ciertas especulaciones sobre una posible cesión de la alcaldía de Barcelona a Junts, o el hecho de compartir mandato, podría ser una de las condiciones que se manejasen de cara a la investidura de Sánchez. El hecho de que Trias haya pospuesto su salida del consistorio, abonaba aún más esta tesis. Poniendo un poco de misterio a la situación, Trias ha señalado que “nadie sabe quién puede tener la clave de la gobernabilidad, y que cada uno que lo interprete como quiera”.

A pesar de esa afirmación, el jefe de la oposición municipal ha enfatizado “no hay ninguna negociación sobre la alcaldía”, y ha matizado que la única relación entre Barcelona y la negociación con el PSOE es que “si hay una buena financiación de Cataluña, esto afectará positivamente a la ciudad”. Trias se ha apresurado a remarcar que “en ningún caso, afectará a las sillas”.

Según el presidente de Junts en el Ajuntament de Barcelona, la alusión de Puigdemont al pacto entre el PSC y el PP para que Trias no fuese alcalde, no significa que “impida” el acuerdo, sino que “genera desconfianza hacia el partido socialista”. Xavier Trias ha explicado que “si Collboni hubiese pactado con Comunes y Esquerra en base a una manera de gobernar la ciudad, yo no hubiese tenido nada que decir”, pero ha señalado que “el pacto con el PP les debería hacer sentir incómodos, aunque hay gente que no se incomoda con nada”.

Tras definir este pacto con el PP, y el anterior con el líder de Barcelona Pel Canvi, Manuel Valls, como “vergonzantes”, Trias ha defendido que la desconfianza generada en esta la toma de posesión de la alcaldía de Barcelona es uno de los puntos que ha llevado al expresidente Carles Puigdemont a exigir el cumplimiento de una serie de condiciones previas para iniciar una negociación.

Sobre su salida, Xavier Trias ha explicado que “estamos en un momento muy importante y mucha gente me ha pedido que no me vaya”, pero para evitar especulaciones ha matizado que “tampoco estoy esperando que la resolución de esta situación me genere una silla para quedarme”. No obstante, ha remarcado ciertos puntos de la conferencia de Carles Puigdemont en los que habló de “colaboración desde Barcelona, que ha de ser capital de Cataluña y ha de estar siempre al lado de la Generalitat”.

El jefe de la oposición ha reconocido un cierto momento de paralización por la situación generada por la negociación de la investidura porque “aquí todo el mundo espera” qué es lo que acaba pasando. Pero al mismo tiempo ha exigido a Collboni que decida “cómo y con quién quiere gobernar la ciudad”. Tras denunciar que es un “gobierno débil”, el jefe de la oposición municipal ha admitido que “nunca se ha cerrado” a colaborar con el nuevo alcalde, pero “en el momento actual, Collboni está muy interesado en llegar a acuerdos con Colau y no se ha dirigido a mí”. En este punto, ha ironizado sobre que “sería curioso que después de haberme quitado la alcaldía viniese a pedirme ayuda”.

El máximo responsable de Junts en el Ajuntament de Barcelona ha vuelto a criticar “la forma que los comunes tienen de gobernar la ciudad, que no nos parece correcta”, y ha señalado que “si Collboni hace gestos de ir contra las forma de los Comunes, ya veremos qué se puede hacer”. Trias ha recordado que “nos presentamos a la alcaldía con Esquerra Republicana con un programa de cambio con más de 100 puntos”, y ha anunciado que quiere seguir con esa colaboración con ERC para trasladar esas iniciativas al actual gobierno de la ciudad.

El jefe de la oposición municipal ha denunciado que la ciudad “sigue funcionando mal en cosas que afectan a la gente”, y ha puesto como ejemplo, la limpieza y la seguridad, recordando que “incluso han llegado a robar en el coche del alcalde”. También ha puesto énfasis en que muchas obras se ejecutan mal y que “nada más acabar ya se tienen que hacer reparaciones”, o en los grandes atascos que se están produciendo en Via Laietana por las obras que se están llevando a cabo.

Tras reprochar que no se haya dado marcha atrás en la reforma de la Ronda Sant Antoni, “que era una promesa electoral”, y que la primera etapa de la Vuelta Ciclista se hizo a oscuras, Trias ha apuntado que la mayor parte de quejas de los ciudadanos se siguen dando en los ámbitos en los que los socialista estaban al frente en el gobierno de Colau.

Para el jefe de la oposición, esto sucede porque “Collboni salió por un pacto que no es constructivo, un pacto de perdedores con Colau y Feijóo en el que no había un programa”. Finalmente, Xavier Trias ha apostillado que “tienen la silla, pero falta que la ciudad funcione”