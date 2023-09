Quién es Alejandro Sancho, el hijo de María Jiménez y Pepe Sancho

Alejandro ha sido el verdadero pilar de la cantaora María Jiménez. Él la acompañó durante toda su vida y permaneció a su lado cuidándola y protegiéndola de tormentos por los que tuvo que pasar, hasta el final de sus días. Ha sido también él, junto con sus seres queridos, quien esta madrugada del 7 de septiembre ha comunicado a la prensa en fallecimiento de su madre, a sus 73 años, en su casa de Triana.

Su único hijo con Pepe Sancho

María Jiménez tuvo a su primera hija a los diecisiete años: María del Rocío. La tuvo sola y la crio sola, hasta que un accidente de tráfico acabó con la vida de la joven cuando esta acababa de cumplir los diecisiete.

Por aquel entonces, Alejandro, que había nacido dos años antes fruto de la relación de María Jiménez con Pepe Sancho, todavía no sabía el infierno que tendría que vivir en su casa y que, años más tarde, tras pasar toda su vida alejado de los focos, desvelaría en el plató de 'Sálvame Deluxe': "Soñaba con matar a golpes a mi padre", afirmó.

La tormentosa relación entre sus dos padres, que se separaron y casaron hasta tres veces, le obligó a posicionarse desde muy joven, aunque nunca dudó: "Mi madre era una mujer maltratada. Me puse del lado de mi madre porque era la que lo necesitaba". Y desde entonces, no la soltó de la mano.

El renacer de María Jiménez

En 2002, María Jiménez rompió definitivamente con Pepe Sancho gracias a que Alejandro descubrió que la infidelidad de su padre era mucho más que eso.

Años después, en el especial 'Lazos de sangre' dedicado a ella misma, María Jiménez afirmaba que "Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: vamos a casarnos otra vez. Y yo, como una tonta, después de dos carantoñas, le creía", y añadía rotundamente "En mi época eso no se podía denunciar. Si llega a pasar hoy, lo meto en la cárcel veinte años. Y encantada lo habría hecho".

A partir de entonces, la artista comenzó con el renacer de su carrera musical, y personal, de donde salieron muchos de sus grandes éxitos: La lista de la compra y las canciones con Joaquín sabina, entre otras.