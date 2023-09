Igualdad lanza 'Me Toca', una app para repartir las tareas domésticas y de cuidados: "Necesitamos tiempo para vivir"

Recoger a la hija del fútbol: 20 minutos. Hacer la colada: 45 minutos. Limpiar el baño: 20 minutos. Hacer el menú de la semana: 25 minutos. Son algunas de las tareas que se pueden registrar en la nueva aplicación móvil lanzada este jueves por el Ministerio de Igualdad para repartir las tareas de cuidados y del hogar. Bautizada con el nombre Me Toca, la plataforma aspira a equilibrar el peso de las tareas domésticas entre los miembros de una familia, compañeros de piso, parejas o, en definitiva, cualquier usuario que conviva en una unidad familiar.

La plataforma, cuyo lanzamiento fue anunciado por el departamento de Irene Montero el pasado mes de mayo, ya está disponible para descargar en cualquier dispositivo electrónico. Su funcionamiento es muy parecido al de otras aplicaciones de reparto de gastos en viajes y permite ir registrando tareas con su tiempo correspondiente, para calcular el balance total de las labores llevadas a cabo por cada uno de los miembros del grupo.

"Necesitamos repartir los cuidados para poder tener más tiempo y para poder vivir mejor", ha defendido Montero durante la presentación de la app, cuyo lanzamiento coincide con la vuelta al cole que muchas familias afrontan con "dificultad". Según ha asegurado, es también tarea del Estado hacerse corresponsable del reparto equitativo entre hombres y mujeres de unas tareas que, al fin y al cabo son "esenciales para la vida"; "Necesitan ser hechas y si no son hechas, la vida misma deja de ser posible. Pensad cuántos días podría aguantar cualquier economía sin realizar las tareas de cuidados. Probablemente no aguantaría ni una semana si no hay nadie que haga la comida, la compra, cuide a los niños y a los mayores...".

Enmarcada dentro del Plan Corresponsables —que para 2023 destinará 2.586.764 euros al desarrollo de varias actuaciones—, la app constituye, para Igualdad, "la semilla para construir políticas públicas en torno a un estado corresponsable, la gran deuda pendiente de las políticas de igualdad". Para su diseño se concedió un contrato de 211.750 euros a la compañía especializada en desarrollo de software Wairbut, S.A.

Se trata de una aplicación que, para la titular de Igualdad, cobra especial relevancia teniendo en cuenta los "datos abrumadores" de la economía: solo las tareas no remuneradas y de cuidados suponen el 14% del PIB. Si a ese porcentaje se le incorporaran las que sí se remuneran, podría llegar a representar incluso el 40% del PIB. En total, los datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) revelan que España dedica de media 130 millones de horas diarias a cuidados no remunerados.

Son, sin embargo, unas funciones que caen sobre todo en los hombros de las mujeres: ellas dedican 12 horas y media más cada semana a este tipo de labores que los hombres. "Eso nos da cuenta de que en nuestra sociedad hay muchas mujeres que para estar dedicadas a estas tareas de cuidados, no tienen tiempo de hacer otras", ha incidido Montero.

"Si repartimos las tareas, repartimos los tiempos"

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha detallado el funcionamiento de esta nueva aplicación, en la que se podrá registrar cualquier unidad de convivencia. "No queríamos únicamente hablar de familia. Hay mucha diversidad familiar o de convivencia y queríamos poder reflejar todo esto", ha aseverado. Una vez creado el usuario, cualquiera puede unirse al nuevo equipo creado para repartir las tareas del hogar. Rodríguez ha explicado que surgió al principio el debate de qué labores podían incluir y cuáles son aquellas a las que se dedican mayoritariamente las mujeres.

"Había tareas también que no siempre están repartidas de la misma manera, como aquellas que tiene que ver con la gestión de la casa, con distintas cosas a veces tan alejadas como quién hace la declaración de la renta o va al banco a pagar un recibo", ha explicado, poniendo también como ejemplo otras tareas que tienen que ver con la limpieza o las reparaciones.

Más allá de las que se ofrezcan por defecto, la app permite también añadir cualquier tarea que no esté reflejada, pero que pueda ser importante para una unidad familiar concreta. "Pasear al perro puede ser muy importante en una casa cuando en otra lo es quién lleva a los niños a la piscina", ha afirmado Rodríguez, quien ha reiterado que al final se crea un balance para poder ver "cuánto tiempo debemos" y "equilibrar las horas que ocupamos a cada tarea".

"Pensamos que a través de la aplicación y del debate que se genere en cada familia o unidad de convivencia van a aflorar tareas que nunca nos habíamos pensado que la otra realizaba o que nunca le habíamos dado la importancia que lo merece", ha expresado Montero. "También esperamos que con esto podamos tener más tiempo libre, porque si repartimos las tareas también repartimos los tiempos", ha concluido.