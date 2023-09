Un dispositivo de más de 150 personas busca sin descanso desde el domingo a Manuel, el hombre cuyo coche fue arrastrado por el río Alberche en la M-507 a la altura de Aldea del Fresno. Vecino de Alcorcón, viajaba en el vehículo con su esposa, Mónica, y sus dos hijos de 14 y 10 años. Los menores y la mujer consiguieron salir del agua: la madre y la niña fueron localizadas la misma noche del trágico suceso, mientras que el pequeño fue hallado el lunes por la mañana encaramado a un árbol, tras pasar la noche a la intemperie.

Un episodio traumático sobre el que Mónica ha ofrecido algunos detalles este miércoles desde su cuenta de Facebook, red social en la que ha publicado una emotiva carta para dar las gracias a todas las personas que participaron en el rescate de sus hijos y en el suyo propio, y reconocer el esfuerzo que se está haciendo para localizar a su marido.

"No sé ni cómo empezar... pero tengo la necesidad de escribir esto para agradecer a esos ángeles de la guarda que salvaran a mis hijos", comienza el texto. "Sí, soy la mamá de ese héroe al que llaman Ethan y realmente es Izan", añade.

A continuación, la mujer transmite su "eterno agradecimiento" a todas y cada una de las personas que les auxiliaron la madrugada del domingo al lunes. "A esa persona que lo vio en un árbol y puso fin a su pesadilla", dice sobre el guarda de una finca que halló a su hijo. "A ese bombero que vio aparecer a mi niña y la abrigó y consoló cuando más lo necesitaba", incide sobre el profesional que se hizo cargo de la menor en la noche del domingo.

"Y a ti que oíste mis gritos pidiendo ayuda y no me dejaste sola hasta que llegaron a por mí. A esos tres guardias civiles de montaña que me consolaron y calmaron hasta ponerme a salvo. A los bomberos y policías que también colaboraron. A ti Sara, a ti Vanesa, que me consolasteis cuando más destruida estaba", relata la mujer, para subrayar: "No sé quiénes sois, ni cómo haceros llegar mi eterno agradecimiento. Gracias infinitas y de todo corazón".

La mujer reconoce que su corazón "roto" volvió a latir cuando supo que los niños estaban a salvo. Los tres fueron trasladados al servicio de urgencias del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, donde fueron atendidos por médicos y enfermeras que les dieron todo su "cariño".

Mónica concluye su carta, que acumula cientos de reacciones de solidaridad en las redes sociales, reconociendo la labor de los profesionales que están trabajando en la búsqueda de su compañero sentimental. "Quiero dar las gracias a vosotros, a todo el equipo de búsqueda, porque sé que está haciendo lo imposible por encontrarle a él, a mi amor", concluye.

Con drones, helicópteros y perros

Este miércoles, tras seis horas de trabajos, una excavadora especial ha extraído el coche en el que viajaba la familia el pasado domingo. Tras seis horas de trabajos, han rescatado el coche, que estaba localizado desde el mismo día del suceso, pero estas labores no han dado a los rescatadores ninguna pista sobre el paradero de Manuel.

Las más de 150 personas que forman parte del dispositivo -en el que hay guardias civiles, buzos del GEAS, bomberos, forestales y agentes de protección civil, entre otros profesionales, además de helicópteros, drones y perros especializados en la búsqueda de persona- están trabajando centrados en el cauce del río, con especial énfasis en las zonas de acumulación de ramajes y árboles. Estas labores de búsqueda también están enfocadas a localizar al hombre de 83 años que fue arrastrado por la corriente en la cercana localidad de Villamanta el domingo por la noche.