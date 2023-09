Sumar admite que la investidura de Sánchez depende de la "ley de amnistía" y le ve encaje Constitucional

El dirigente de En Comú Podem y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens, ha dicho que la ley de amnistía es el "pago" para que Junts apoye la investidura y no la condición previa del partido de Carles Puigdemont para negociarla. "No son las condiciones previas, son las condiciones para la investidura", ha defendido Asens en una entrevista para Más De Uno (Onda Cero), donde ha incidido en que el "centro del acuerdo" pasa por la ley de amnistía y que el resto de las peticiones son "ornamento".

Asens ha instado a "partir de una premisa" por la cual, en una negociación, se parte de "una posición de máximos" que se va "flexibilizando" y que las peticiones de van "suavizando" o "matizando".

En este sentido, ha afirmado que ve "voluntad" por parte del expresidente catalán de acercar posiciones de cara a la negociación, ya que si no quisiera hacerlo habría exigido un referéndum y no se podrían continuar las conversaciones. "Creo que las exigencias que puso sobre la mesa ponen en evidencia que hay voluntad de dialogar", ha agregado.

Ve "problemático" un relator

En otro de los puntos abordados en la entrevista, el miembro del equipo negociador de Sumar ha confesado que ve "problemático" la figura de un relator, y aboga por un "facilitador" que hiciera ese trabajo de medicación y fuera "neutral y amigable".

"Cuando se habla de un relator, a mí eso me parece que es propio de los conflictos armados o los procesos de paz. Yo creo que hay otras fórmulas", ha aseverado Asens, que ha augurado que esa figura "alargaría mucho" un proceso de negociación que es "entre partidos" y no "entre un gobierno y otro gobierno".

"Junts es un actor legítimo"

Asens ha definido la reunión que mantuvieron el pasado lunes la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y su homólogo en Junts, Carles Puigdemont, -en la que él también fue partícipe- como un "gesto de distensión y reconocimiento" para la política.

"Aunque tengamos diferencias políticas, Junts es un actor legítimo. El marco de la negociación, que es el de la Constitución, nos permite avanzar. Nada de lo que estaba pidiendo se sale de ese marco. Si se hubiese salido, no entraría en la negociación", ha apuntado sobre las condiciones que el líder de Junts expuso un día después de la reunión para apoyar la investidura a favor de presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Asens ha comunicado que ambos partidos llevan tiempo "conversando y dialogando", pero que lo han hecho de una forma "discreta". Asimismo, ha asegurado que la reunión, convocada por Junts en el Parlamento Europeo, un "lugar idóneo para dialogar y hacer política", se hizo pública ya que no iban a esconderse. "Teníamos que ir de cara y no en la clandestinidad", ha indicado el político, y ha hecho alusión a que esa es la estrategia del Partido Popular, que lo hace "a través de mesarios".

"Habría pedido un referéndum"

Por último, Jaume Asens ha asegurado que si Junts no hubiese querido negociar la investidura con su propuesta de la Ley de Amnistía, Puigdemont hubiera pedido directamente un referéndum. "Hubo pragmatismo en su discurso. Si él no hubiese querido una negociación, hubiese empezado por pedir un referéndum", ha alegado.

Y, aunque Puigdemont hablase solamente de ley de amnistía en su comparecencia, Asens ha afirmado que, el líder de Junts "no descartó otras vías que tengan el mismo resultado, pero con otro nombre". Unas fórmulas de las que no está autorizado a contar de qué se tratan, por lo que se ha excusado en que "la transparencia no puede ser absoluta en una negociación tan delicada como esta".