Terelu Campos y Carmen Borrego: "Habéis perdido a una de las grandes de este país, pero nosotras hemos perdido a una madre"

Carmen Borrego y Terelu Campos han hablado para los medios de comunicación desde el tanatorio de La Paz, donde personalidades de distintos ámbitos han ido a despedirse de María Teresa Campos.

"Queremos, ante todo, daros las gracias por el cariño que le estáis dando a una gran periodista, que es lo que ha sido mi madre toda la vida", ha expresado Borrego.

Por su parte, Terelu ha manifestado el dolor por la pérdida: "Habéis perdido a una de las grandes profesionales de este país, pero nosotras hemos perdido a nuestra madre".

Por esta línea, la mayor de las hermanas ha continuado: "Ha sido un camino muy difícil y muy largo, de casi un año. Sabiendo que lo que le ocurría era de interés público se merecía tener intocable su dignidad. Por eso pedimos a la prensa que preservara su imagen, porque le podía provocar un daño innecesario. Hay cosas que se pueden compartir con los compañeros y otras que hay que preservar en la intimidad".

"Se ha ido con el cariño de sus hijas, de sus nietos, de sus hermanos y rodeada de muchísimo amor. Le hemos intentado dar lo que ella nos ha dado durante mucho tiempo", ha manifestado Borrego

Por su parte, la pequeña de las Campos también ha querido agradecer el servicio, la atención y los cuidados del hospital Fundación Jiménez Díaz: "Siempre nos han tratado muy bien, pero esta ha sido increíble". a ella se ha unido su hermana, quien ha dado las gracias a los médicos, las enfermeras y los responsables de urgencias.

"Es impresionante como personas que no conocían a mi madre han llorado con nosotros", ha contado Borrego. Por su parte, Terelu ha confirmado dónde descansará el cuerpo de la comunicadora: "Ella descansará en Málaga, con su madre y sus hermanos, donde siempre ha querido estar".

Las hermanas han agradecido todas las personas que han tenido unas palabras hacia su madre, como el presidente del gobierno Pedro Sánchez, pero también han agradecido las palabras de las personas anónimas. Por esta línea, Borrego ha recordado una frase de María Teresa: "No te retira nadie, te retira el público y a mí no me ha retirado".

Así es la vida les ha preguntado en directo si, en los últimos momentos de María Teresa, ella era consciente del cariño mediático que estaba recibiendo. "Esperamos que sí, pero no te lo puedo asegurar", ha explicado Terelu antes de romper a llorar. Sus palabras y lágrimas han emocionado a Sandra Barneda desde el plató, a la que las hermanas han saludado afectivamente.