'Bigote' Arrocet, el último amor de María Teresa Campos, la despide desde América: "Viví seis años con ella y fue muy feliz"

El humorista chileno Edmundo, 'Bigote' Arrocet fue el último y polémico amor de María Teresa Campos. Pese a la diferencia de edad (se llevaban casi diez años), 'Bigote' y la periodista mantuvieron un largo romance, incluso vivían juntos en la casa que ella tenía en El Escorial. Noviazgo que terminó en 2019.

Desde América, donde se encuentra ahora, Arrocet ha sido contactado por Espejo público de Antena 3. Sus palabras han sido reflejo de su tristeza, aunque ambos no tenían ya trato tras su ruptura, hace seis años.

"Viví seis años con ella y fue muy feliz. Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca".

Edmundo Arrocet asegura que sigue teniendo cariño a 'la morita', como él llamaba a la presentadora de televisión de manera cariñosa y ha contado cómo se ha enterado de la noticia: "Me llama mi representante durante esta mañana para comentarme que María Teresa ya no está con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses. No estaba muy al tanto sobre su estado de salud. Estoy en el campo. Aquí no hay conexión con televisión", ha aclarado.

El humorista y la periodista estuvieron juntos casi seis años. Carlos Alvarez / GETTY IMAGES

El actor chileno ha aprovechado para desmentir que Teresa y ella rompieran con un mensaje de WhatApp de él: "El último día que hablé con ella fue el día que terminamos. La gente dijo que fue por un WhatsApp, es mentira. Me fui a Marbella, ella estaba invitada como jurado en un desfile de moda. Esa fue la última vez que hablamos".

En su intención está escribir a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, aunque dice tener sensaciones encontradas respecto a ellas. "Escribiré a Terelu y Carmen, pero yo estoy con un poco de sentimientos encontrados con ellas porque no se portaron bien conmigo", ha señalado en Espejo Público.