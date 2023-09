Nerea Pérez de las Heras vuelve a la radio tras el accidente por el que perdió una pierna: "Besaos las rodillas todas las mañanas"

La periodista y humorista Nerea Pérez de las Heras ha hablado este lunes por primera vez en la radio sobre el aparatoso accidente sufrido este verano que acabó con la amputación de parte de una pierna. La cómica ha presentado este lunes junto a Inés Hernand una nueva sección en el programa 'Hora 25' de Cadena Ser, con Aimar Bretos.

"Yo iba a salir mejor de este verano: desconectada, renovada, estupenda, pero he tenido un accidente que casi me cuesta la vida", ha reconocido a Bretos la cofundadora del podcast Saldremos mejores. "Me han amputado una pierna, lo sabe toda España, he salido en el Hola y en el Marca. Estoy impresionada, pero no he salido mejor en absoluto. Llevo mes y medio con esto y estoy en pleno proceso, por eso lo comento con naturalidad. Estoy bien", ha dicho.

De las Heras ha explicado explicando las enseñanzas del accidente. "Básicamente las rodillas son súper importantes. Tengo dos de momento. Besaos las rodillas todas las mañanas", ha explicado la cómica, que ha reconocido que "tras estar a punto de palmarla, las rodillas son importantes, pero más importante es la Sanidad Pública".

"El domingo 23 de julio, mientras el país votaba, tuve un accidente en el mar que me hará celebrar mi cumpleaños dos veces al año", explicó en su Instagram la semana pasada, junto a varias fotos en el hospital, entre ellas, una junto a su novia, donde explicaba su accidente al cortarse con una hélice mientras disfrutaba del día en lancha en Cala Turqueta (Menorca).

"Aunque no dije nada por aquí, no ha sido un mes de silencio, todo lo contrario, ha sido un mes de pitidos de máquinas que me mantenían viva, de pitidos de mensajes y llamadas que me mantenían viva, de hablar y hablar y escuchar y escuchar a doctoras, amigas, auxiliares, hermanas, hermanos decirme las cosas más bonitas y más importantes de mi vida. De escuchar a Ana que no ha dejado de sacarme del agua constantemente cada minuto desde el día 23. Ana cuidándome con una fuerza y una alegría nunca vistas. Mi amor", relató a sus seguidores.