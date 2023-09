Esta es la única raza de perros que no ladra

No muchas personas lo saben pero en el mundo canino existe una raza de perro que, al contrario de todas las demás, no ladra, al menos no como sus compañeros de especie. Se trata del Basenji, una antigua raza originaria de Egipto que durante el curso de los años se mantuvo aislada del resto del mundo en áreas aisladas de África.

La expansión del Basenji a Europa y al resto del mundo no fue una tarea fácil. Tal y como explicaba Vanessa M. Clavijo, experta en educación y razas caninas, la primera pareja de basenji llegó a Inglaterra en 1895, pero murió al poco tiempo, a causa del moquillo. Lo mismo ocurrió en 1923, cuando se llevaron al país británico seis ejemplares de basenji.

"Por lo remoto de su procedencia, pasarían 14 años más hasta que otra pareja salió del continente africano y fueron exhibidos por espectáculos a lo largo de todo el Reino Unido como una rareza natural", detalla Clavijo. "Sin que nos consten las razones, la hembra y su primera camada también fallecieron y solo sobrevivió el macho, que fue adquirido por un criador de Boston, Estados Unidos, que había importado, a su vez, a una hembra desde África Central".

Fue en el país norteamericano donde pudo comenzar el programa de cría de esta raza con éxito y donde se reconoció la raza de forma oficial por el American Kennel Club, en 1943.

El canto a la tirolesa de los Basenji

Entre las muchas características que destacan de esta raza canina, la que más llama la atención es su forma tan peculiar de emitir sonidos. Lejos de producir los clásicos ladridos a los que estamos acostumbrados en otros perros, el Basenji emite un sonido único denominado "canto a la tirolesa" o yodel.

Pero, ¿por qué estos perros no ladran como los demás? Esto se debe a que su forma de la laringe es diferente a la del resto de los perros, siendo más propensos a emitir vocalizaciones con aullidos o estos sonidos denominados "canto a la tirolesa".

De esta forma, el Basenji es considerado el único perro que no ladra y que, además, con una adecuada socialización y el enriquecimiento ambiental suficiente, es un can tranquilo de carácter amable y dócil con su núcleo más cercano.

Para localizar criadores oficiales y ampliar información, se puede contactar con la Federación Cinológica Internacional o con el Club del Basenji de Gran Bretaña, el club de la raza más antiguo del mundo fundado en 1939.