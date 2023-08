Este miércoles, Sandra Barneda se ha mostrado muy molesta con la situación que viven las mujeres en el fútbol después de ver el trato que se le da al caso de Luis Rubiales con el beso a la jugadora de la selección Jenni Hermoso.

La presentadora se ha manifestado a favor de que las víctimas en el ámbito deportivo se pronuncien sobre lo que sufren. Sin embargo, una de las colaboradoras de Así es la vida, Cristina Porta, ha expresado de primera mano que "no se puede hablar".

La tertuliana ha dado un paso al frente y ha dejado caer que ella ha sido víctima de malas conductas en su puesto de trabajo cuando era periodista deportiva. Sin embargo, ha insistido que no ha tenido un ambiente idóneo para denunciarlo.

"Yo he sido siete años periodista deportiva y no puedo hablar de lo que he vivido", ha asegurado la colaboradora de Telecinco. Aunque Sandra Barneda le ha preguntado por qué no puede contarlo, Porta ha sido clara: "No se puede hablar por miedo, porque tú tienes que tener pruebas, eso lo primero".

"Ahora tenemos una prueba que está viendo todo el mundo. Y hay un vídeo donde se ve claramente cómo se le coge la cara y le da un beso [Rubiales]. Imaginaos lo que está sufriendo Jenni", ha lanzado Porta.

La colaboradora ha vuelto a su caso particular, sin detallarlo: "Imaginaos esas reporteras, en mi caso periodistas, incluso mujeres que yo conozco que están en la Selección femenina de fútbol femenina, que me han dicho que no van a hablar porque tienen miedo de perder su trabajo".

Por último, la periodista ha lanzado una reflexión: "¿Sabéis por qué hay futbolistas que no están diciendo nada? Porque hay muchos Rubiales en el mundo del fútbol, y que juegan al fútbol".