El caso de Luis Rubiales sigue ocupando todos los programas televisivos. La Federación de Fútbol ha filtrado un vídeo de la celebración de las jugadoras en el autobús como prueba de que el beso no fue mal recibido, y dicho tema ha tratado Así es la vida. Este vídeo ha sido enviado por Rubiales a la FIFA como prueba de descargo de lo que se le imputa.

Algunos colaboradores han señalado que lo más sencillo y necesario es que Jenni Hermoso denuncie lo ocurrido. Sin embargo, Sandra Barneda ha estallado en el programa por la descompensación que existe en las exigencias a hombres y mujeres.

"Luis Rubiales desaparecido cinco días y no pasa nada, y a Jenni Hermoso le decimos que vaya al juzgado y la presionamos constantemente", ha manifestado la presentadora de Telecinco.

"A mí me parece que las cosas están un poco desigual", ha expresado la conductora del espacio. Siguiendo esta misma línea, Barneda ha defendido: "Si una madre está encerrada por huelga de hambre, a mí me encantaría que su hijo no me dijera que está preocupado, me encantaría ver a Luis Rubiales entrando en la iglesia y dando la cara, y no desaparecido".

"Y no le pidamos a Jenni Hermoso, que no la hemos dejado celebrar nada, que tiene que ir a los juzgados y convertirse así en un símbolo", ha insistido, indignada.

Barneda ha pasado así a hablar de la igualdad: "Lo que pasa es que todavía no estamos en esa igualdad real, todavía estamos todos muy intoxicados sobre lo que realmente queremos y en qué sociedad queremos vivir".

"El problema no es si quitarle los puestos las mujeres a los hombres, sino que a la mujer también se le dé paso. Sea el fútbol o no. Lo que me da pena es que entre presidentes territoriales no haya ni una sola mujer, y que una presidenta de La Liga no me pueda hablar claramente", ha expuesto Barneda, refiriéndose a Beatriz Álvarez, la presidenta de La liga profesional de futbol femenino.

"La mujer todavía no puede hablar claramente", ha señalado la periodista, haciendo referencia así a la ausencia de palabras de las jugadoras. "Al final hablamos nosotros, pero quienes tienen que hablar, no hablan. Y encima se le pide a Jenni Hermoso que se presente a la fiscalía. ¡Venga, hombre!", ha lanzado, enfadada.

Sus palabras han sido muy aplaudidas por el público en el plató. Antes de dar paso a publicidad, Sandra Barneda ha sido rotunda: "A mí me enfadan estas cosas, y ahora, que me digan que soy una feminista".