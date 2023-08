La madre de Rubiales rompe su silencio desde su encierro en Motril: "Mi hijo quiere que no siga con esto"

Dicen que no hay nada más grande (y más incondicional) que el amor de una madre por su hijo, y Ángeles Béjar está haciendo honor al dicho con creces. Camino de las 48 horas en huelga de hambre, la progenitora del suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sigue encerrada en la iglesia de la Divina Pastora de Motril, y no parece dispuesta a salir hasta que se haga "justicia" con su hijo.

Porque esa es su única intención, como ya manifestó en la mañana del martes a Telecinco, y como ha vuelto a reivindicar unas horas después, sobre las ocho de la tarde, cuando el templo ha tenido que abrir sus puertas para acoger una misa de difuntos. "Abro la puerta, graban desde el exterior, ella contesta a una o dos preguntas y la puerta se vuelve a cerrar", ha sido la concesión del cura antes de comenzar la ceremonia, ante la insostenible aglomeración de medios allí congregados.

"Quiero que Jenni diga la verdad, esa es la única solución" ha iniciado contestando la madre de Rubiales, visiblemente afectada ya por la falta de nutrientes en su cuerpo, cada vez más débil y todavía en estado de 'shock'. Inquebrantable, eso sí, en sus convicciones, porque también aseguró que estará en la parroquia del barrio de Capuchinos "mientras el cuerpo aguante".

"Esta situación se soluciona diciendo la verdad, porque era una anécdota" ha insistido Ángeles Béjar antes de expresar su sorpresa por la dimensión que ha tomado el beso que le propinó el presidente de la Federación Española de Fútbol suspendido por la FIFA a Jenni Hermoso en la final de la Copa del Mundo en la ceremonia posterior de entregas de medallas tras ganar España el título.

"Mira dónde ha llegado", ha asegurado a los medios sobre la situación creada a posteriori, en el ojo del huracán de la crítica nacional e internacional, antes de explicar que se encuentra bien y de confesar que había pasado la noche en una silla. Además, ha desvelado que habla "a menudo" con su hijo, que se encuentra según ella "muy preocupado".

"Mi hijo quiere que no siga con esto. Me dice que lo deje, que desista, que está preocupado, pero no le voy a hacer caso, ya he dicho cuál es la única solución. Estaré aquí mientras el cuerpo aguante", ha terminado de contestar la madre de Rubiales a la prensa, antes de volver a ocultarse para proseguir con una huelga de hambre cercana ya a los dos días de duración.