USTEC mantiene la huelga de profesores del 6 de septiembre tras no llegar a un acuerdo con Educación

El sindicato USTEC mantiene la convocatoria de huelga para el próximo 6 de septiembre, día de inicio del curso 2023-2024, ante la carencia de acuerdo con el departamento de Educación. El sindicato anunció la parada el junio pasado después de que las negociaciones con la nueva consellería fracasaran.

Exigen el reconocimiento de la deuda por los estadios dejados de cobrar y un plazo de cobro; la equiparación salarial para el profesorado del FP; y la reducción de dos horas lectivas para los mayores de 55 años.

"No esperamos gran cosa, no soy nada optimista. No creo que con la nueva conselleria podamos hacer grandes cambios", ha afirmado la portavoz de USTEC, Iolanda Segura. La primera y última reunión entre la nueva titular de Educación, Anna Simó, y el sindicato fue el pasado 30 de junio.

Días antes de la reunión, desde USTEC afirmaron que ambas partes tenían la negociación "muy avanzada" y que cerrar un acuerdo antes de que acabara el curso pasado era posible. De hecho, Segura ha insistido que solo quedaban para "pulir" puntos específicos. Aun así, el encuentro acabó sin acuerdo y, según Segura, departamento y sindicato no han vuelto a encontrarse.

Ante este giro en la negociación, el sindicato ve de forma "sospechosa" el cambio al frente de la consellería. La portavoz del colectivo ha afirmado que creen que se podría haber producido, entre otros, para evitar el acuerdo.

Poca participación

De cara al día 6 de septiembre, Segura ha admitido que no esperan una gran participación del sector, puesto que "es el primer día -del curso-, y venimos del verano". Aun así, ha defendido la convocatoria como un toque de alerta para el departamento: "Se está ninguneando el sentido de la negociación de forma deliberada y para nosotros es una manera de decir que se tiene que contar con la comunidad educativa a la hora de tomar decisiones".

Para poder desconvocar la huelga, Segura ha explicado que "lo que tendría que pasar es que el departamento diga que firma la propuesta" presentada en junio. La portavoz ha lamentado que las expectativas son mínimas y que si no se produce un acercamiento por parte de Educación continuarán "en lucha".

"Es responsabilidad nuestra continuar batallando por un sistema educativo público de calidad y tenemos claro que seguiremos esta línea, y la manera de lucharlo, por nosotros, es la acción sindical", ha expuesto.

A la convocatoria para el próximo día 6 de septiembre también se ha sumado los sindicatos CGT y la Intersindical.